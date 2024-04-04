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Динамо нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам

4 апреля 2024 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Динамо нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам
Анхель Торрес празднует гол. Фото: instagram.com/angel_torres_08/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство киевского "Динамо" уже планирует работу на летнем трансферном рынке. Одним из новичков украинского клуба может стать футболист из Колумбии. 

Анхель Торрес Киньонес готовится к переезду в Европу, сообщил журналист Маттео Моретто

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Киевское "Динамо" планирует усилить сразу несколько позиций в команде во время ближайшего трансферного окна. Украинский клуб ищет футболистов на позицию левого и правого вингеров. Кандидатом на переход в "Динамо" стал молодой колумбийский полузащитник. 

Анхель Торрес
Партнеры поздравляют Анхеля Торреса. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Что известно об Анхеле Торресе 

Воспитанник колумбийской команды "Реал Академика" занимался в футбольной школе португальского клуба "Порту". В настоящее время 23-летний хавбек выступает за австралийскую команду "Сентрал Кост". Ориентировочная трансферная стоимость Анхеля Торреса составляет 450 тысяч евро. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Однако "Динамо" придется выдержать конкуренцию за футболиста, который может стать в команде преемником Андрея Ярмоленко. Известно, что в услугах Анхеля Торреса интересуются английский клуб "Престон" и турецкий "Ризеспор", который уже готов сделать предложение по трансферу игрока. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

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