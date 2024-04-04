Динамо нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам

Анхель Торрес празднует гол. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Руководство киевского "Динамо" уже планирует работу на летнем трансферном рынке. Одним из новичков украинского клуба может стать футболист из Колумбии.

Анхель Торрес Киньонес готовится к переезду в Европу, сообщил журналист Маттео Моретто.

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Киевское "Динамо" планирует усилить сразу несколько позиций в команде во время ближайшего трансферного окна. Украинский клуб ищет футболистов на позицию левого и правого вингеров. Кандидатом на переход в "Динамо" стал молодой колумбийский полузащитник.

Партнеры поздравляют Анхеля Торреса. Фото: instagram.com/angel_torres_08/

Что известно об Анхеле Торресе

Воспитанник колумбийской команды "Реал Академика" занимался в футбольной школе португальского клуба "Порту". В настоящее время 23-летний хавбек выступает за австралийскую команду "Сентрал Кост". Ориентировочная трансферная стоимость Анхеля Торреса составляет 450 тысяч евро.

Андрей Ярмоленко на тренировке "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Однако "Динамо" придется выдержать конкуренцию за футболиста, который может стать в команде преемником Андрея Ярмоленко. Известно, что в услугах Анхеля Торреса интересуются английский клуб "Престон" и турецкий "Ризеспор", который уже готов сделать предложение по трансферу игрока.

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