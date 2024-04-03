Хави останется в Барселоне и попросит купить трех мировых звезд

Хави Эрнандес с братом Оскаром на тренерской скамейке. Фото: Reuters/Albert Gea

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может изменить решение и остаться в каталонском клубе. Это произойдет, если "сине-гранатовые" удачно завершат нынешний сезон.

Если Хави останется, он попросит усилить состав команды, сообщает Mundo Deportivo.

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Несколько месяцев назад Хави объявил о том, что досрочно уйдет из "Барселоны" в конце сезона 2023/2024. Тренер сделал это заявление на фоне игрового кризиса команды. Однако с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону, и наставник не исключает того, что изменит решение.

Кто может прийти в "Барселону"

Если каталонская команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, Хави продолжит тренировать "сине-гранатовых". В таком случае "Барселона" продаст несколько футболистов и получит более 200 млн евро на трансферы. Уже известно, кого попробуют подписать каталонцы.

Йозуа Киммих борется за мяч с Килианом Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Хави назвал спортивному директору "Барселоны" Деку фамилии трех футболистов, которые ему нужны для построения новой команды. Речь идет о полузащитниках Бернарду Силве ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммихе ("Бавария") и Мартине Субименди ("Реал Сосьедад").

Бернарду Силва (слева) в матче против "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine

"Барселона" расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонці вішли в четвертьфинал, где сыграют с французским "ПСЖ".

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