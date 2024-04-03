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Хави останется в Барселоне и попросит купить трех мировых звезд

3 апреля 2024 17:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Хави останется в Барселоне и попросит купить трех мировых звезд
Хави Эрнандес с братом Оскаром на тренерской скамейке. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может изменить решение и остаться в каталонском клубе. Это произойдет, если "сине-гранатовые" удачно завершат нынешний сезон. 

Если Хави останется, он попросит усилить состав команды, сообщает Mundo Deportivo

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Несколько месяцев назад Хави объявил о том, что досрочно уйдет из "Барселоны" в конце сезона 2023/2024. Тренер сделал это заявление на фоне игрового кризиса команды. Однако с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону, и наставник не исключает того, что изменит решение. 

Кто может прийти в "Барселону" 

Если каталонская команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, Хави продолжит тренировать "сине-гранатовых". В таком случае "Барселона" продаст несколько футболистов и получит более 200 млн евро на трансферы. Уже известно, кого попробуют подписать каталонцы. 

Йозуа Киммих
Йозуа Киммих борется за мяч с Килианом Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Хави назвал спортивному директору "Барселоны" Деку фамилии трех футболистов, которые ему нужны для построения новой команды. Речь идет о полузащитниках Бернарду Силве ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммихе ("Бавария") и Мартине Субименди ("Реал Сосьедад"). 

Бернарду Силва
Бернарду Силва (слева) в матче против "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine

"Барселона" расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонці вішли в четвертьфинал, где сыграют с французским "ПСЖ". 

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спорт
футбол
Барселона
Хави Эрнандес
тренер
Йозуа Киммих

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