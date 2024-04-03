Хави останется в Барселоне и попросит купить трех мировых звезд
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может изменить решение и остаться в каталонском клубе. Это произойдет, если "сине-гранатовые" удачно завершат нынешний сезон.
Если Хави останется, он попросит усилить состав команды, сообщает Mundo Deportivo.
Несколько месяцев назад Хави объявил о том, что досрочно уйдет из "Барселоны" в конце сезона 2023/2024. Тренер сделал это заявление на фоне игрового кризиса команды. Однако с тех пор ситуация изменилась в лучшую сторону, и наставник не исключает того, что изменит решение.
Кто может прийти в "Барселону"
Если каталонская команда выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов, Хави продолжит тренировать "сине-гранатовых". В таком случае "Барселона" продаст несколько футболистов и получит более 200 млн евро на трансферы. Уже известно, кого попробуют подписать каталонцы.
Хави назвал спортивному директору "Барселоны" Деку фамилии трех футболистов, которые ему нужны для построения новой команды. Речь идет о полузащитниках Бернарду Силве ("Манчестер Сити"), Йозуа Киммихе ("Бавария") и Мартине Субименди ("Реал Сосьедад").
"Барселона" расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В Лиге чемпионов каталонці вішли в четвертьфинал, где сыграют с французским "ПСЖ".
Напомним, жена Усика показала трогательное фото крохотной дочери.
Миколенко спас "Эвертон" от поражения и стал лучшим игроком матча с "Ньюкаслом".
Бывшего тренера "Динамо" избили на тренировке — он назвал причину.
Майк Тайсон рассказал, почему на самом деле согласился на бой с Джейком Полом.
Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.
Читайте Новини.LIVE!