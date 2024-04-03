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Хаві залишиться у Барселоні та попросить купити трьох світових зірок

3 квітня 2024 17:30
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Хаві залишиться у Барселоні та попросить купити трьох світових зірок
Хаві Ернандес із братом Оскаром на тренерській лаві. Фото: Reuters/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес може змінити рішення та залишитися в каталонському клубі. Це станеться, якщо "синьо-гранатові" успішно завершать нинішній сезон.

Якщо Хаві залишиться, він попросить посилити склад команди, повідомляє Mundo Deportivo.

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Декілька місяців тому Хаві оголосив про те, що достроково піде з "Барселони" наприкінці сезону 2023/2024. Тренер зробив цю заяву на тлі ігрової кризи команди. Проте з того часу ситуація змінилася на краще, і наставник не виключає того, що змінить рішення.

Хто може прийти до "Барселони"

Якщо каталонська команда виграє чемпіонат Іспанії чи Лігу чемпіонів, Хаві продовжить тренувати "синьо-гранатових". У такому разі "Барселона" продасть декілька футболістів та отримає понад 200 млн євро на трансфери. Вже відомо, кого спробують підписати каталонці.

Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх бореться за м'яч із Кіліаном Мбаппе. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Хаві назвав спортивного директора "Барселони" Деку прізвища трьох футболістів, які йому потрібні для побудови нової команди. Йдеться про півзахисників Бернарду Сілву ("Манчестер Сіті"), Йозуа Кімміха ("Баварія") та Мартіна Субіменді ("Реал Сосьєдад").

Бернарду Сілва
Бернарду Сілва (ліворуч) у матчі проти "Арсенала". Фото: Reuters/Carl Recine

"Барселона" розташувалася на другому місці у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. У Лізі чемпіонів каталонці вийшли до чвертьфіналу, де зіграють із французьким "ПСЖ".

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спорт
футбол
Барселона
Хаві Ернандес
тренер
Йозуа Кімміх

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