Шапаренко та інші гравці Динамо відвідали гендерну вечірку свого одноклубника
Наступного дня після матчу чемпіонату України з луганською "Зорею" у деяких футболістів "Динамо" був привід зібратися. У центрального захисника клубу Дениса Попова відбулася велика подія.
Родина Попова чекає на дитину, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі футболістів.
Гендерна вечірка у Попова
Попов разом зі своєю дружиною Дарією влаштували гендерну вечірку, на якій майбутні батьки дізналися стать своєї майбутньої дитини.
Під час вечірки стало відомо, що у Попова народиться син.
Вечірку відвідали деякі гравці "Динамо" зі своїми дружинами та дівчатами. Були помічені Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Владислав Ванат та Володимир Бражко.
Цього сезону 25-річний Попов провів за "Динамо" у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив один гол.
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