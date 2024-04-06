Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шапаренко та інші гравці Динамо відвідали гендерну вечірку свого одноклубника arrow

Шапаренко та інші гравці Динамо відвідали гендерну вечірку свого одноклубника

6 квітня 2024 08:52
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шапаренко та інші гравці Динамо відвідали гендерну вечірку свого одноклубника
Денис Попов зі своєю дружиною. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Наступного дня після матчу чемпіонату України з луганською "Зорею" у деяких футболістів "Динамо" був привід зібратися. У центрального захисника клубу Дениса Попова відбулася велика подія.

Родина Попова чекає на дитину, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі футболістів.

Читайте також:

Гендерна вечірка у Попова

Попов разом зі своєю дружиною Дарією влаштували гендерну вечірку, на якій майбутні батьки дізналися стать своєї майбутньої дитини.

Під час вечірки стало відомо, що у Попова народиться син.

Вечірку відвідали деякі гравці "Динамо" зі своїми дружинами та дівчатами. Були помічені Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Владислав Ванат та Володимир Бражко.

Денис Попов
Владислав Дубінчак, Денис Попов та Микола Шапаренко. Фото: dubaa_4444

Цього сезону 25-річний Попов провів за "Динамо" у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив один гол.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

У "Шахтарі" новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу.

Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК.

Супряга розповів, в який клуб перейде з "Динамо".

діти
футбол
Динамо
Денис Попов
Микола Шапаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК