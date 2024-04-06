Шапаренко та інші гравці Динамо відвідали гендерну вечірку свого одноклубника

Денис Попов зі своєю дружиною. Фото: скріншот

Наступного дня після матчу чемпіонату України з луганською "Зорею" у деяких футболістів "Динамо" був привід зібратися. У центрального захисника клубу Дениса Попова відбулася велика подія.

Родина Попова чекає на дитину, повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі футболістів.

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Гендерна вечірка у Попова

Попов разом зі своєю дружиною Дарією влаштували гендерну вечірку, на якій майбутні батьки дізналися стать своєї майбутньої дитини.

Під час вечірки стало відомо, що у Попова народиться син.

Вечірку відвідали деякі гравці "Динамо" зі своїми дружинами та дівчатами. Були помічені Микола Шапаренко, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Владислав Ванат та Володимир Бражко.

Владислав Дубінчак, Денис Попов та Микола Шапаренко. Фото: dubaa_4444

Цього сезону 25-річний Попов провів за "Динамо" у всіх турнірах 18 матчів, у яких забив один гол.

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