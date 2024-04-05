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Супряга розповів, в який клуб перейде з Динамо

5 квітня 2024 17:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Супряга розповів, в який клуб перейде з Динамо
Владислав Супряга на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард київського "Динамо" Владислав Супруга провів на лаві запасних весь матч проти "Зорі". Столична команда розгромила суперника з рахунком 3:0, а футболіст "біло-синіх" відповів на питання про трансфер до іншого клубу.

Супряга може повернутися в одну зі своїх колишніх команд, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Fanday.

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У перенесеному матчі шостого туру УПЛ "Динамо" у Києві обіграло "Зорю" з рахунком 3:0. Завдяки цьому підопічні Олександра Шовковського повернулися на третє місце в турнірній таблиці.

Владислав Супряга
Владислав Супряга на футбольному полі. Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куди може піти Супряга

Чемпіон світу-2019 у складі збірної України U-20 Владислав Супряга не вийшов на поле у поєдинку із "Зорею". Новий тренер "Динамо" почав частіше випускати форварда на заміну, проте послуги 24-річного футболіста не знадобилися "біло-синім" у матчі із луганською командою.

Після фінального свистка Владислава Супрягу було помічено в компанії Євгена Селезньова, який працює у футбольному клубі "Дніпро-1". Один із журналістів запитав форварда "Динамо", чи збирається він змінити клуб. Супряга заявив, що зможе відповісти на це питання влітку.

У сезоні 2023/2024 Супряга зіграв за "Динамо" шість матчів і зробив одну результативну передачу. Владислав виступав у "Дніпрі" з 2013 по 2018 роки, а також грав у цій команді на правах оренди у сезоні 2019/2020.

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Владислав Супряга

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