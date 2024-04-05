Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из Динамо

Владислав Супряга на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супруга провел на скамейке запасных весь матч против "Зари". Столичная команда разгромила соперника со счетом 3:0, а запасной футболист "бело-синих" ответил на вопрос об уходе в другой клуб.

Супряга может вернуться в одну из своих бывший команд, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Fanday.

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В перенесенном матче шестого тура УПЛ "Динамо" в Киеве крупно обыграло "Зарю" со счетом 3:0. Благодаря этому результату подопечные Александра Шовковского вернулись на третье место в турнирной таблице.

Владислав Супряга на футбольном поле. Фото: instagram.com/vladyslavsupriaha/

Куда может уйти Супряга

Чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20 Владислав Супряга не вышел на поле в поединке с "Зарей". Новый тренер "Динамо" начал чаще выпускать форварда на поле, однако услуги 24-летнего футболиста не понадобились "бело-синим" в матче с луганской командой.

После финального свистка Владислав Супряга был замечен в компании Евгения Селезнева, который работает в футбольном клубе "Днепр-1". Один из журналистов спросил форварда "Динамо", собирается ли он сменить клуб. Супряга заявил, что сможет ответить на этот вопрос летом.

В сезоне 2023/2024 Супряга сыграл за "Динамо" шесть матчей и сделал одну результативную передачу. Владислав выступал в "Днепра" с 2013 по 2018 годы, а также играл в этой команде на правах аренды в сезоне 2019/2020.

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