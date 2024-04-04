Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч", но так и не получил его. Француз выделил одного из игроков каталонской "Барселоны".
Тренер считает Андреса Иньесту одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта, сообщает Marca.
Чемпион мира-1998 Зинедин Зидан считает Андреса Иньесту лучшим футболистом мира из тех игроков, с которыми француз не сумел поработать в одной команде. Бывший тренер "Реала" считает, что испанский полузащитник должен был получить "Золотой мяч".
Что Зидан сказал про Иньесту
Французский специалист признался, что в восторге от игры и человеческих качеств экс-игрока "Барселоны" и сборной Испании. "Тот, кто любит футбол, любит и Иньесту", — рассказал Зидан.
Француз уверен, что Иньеста заслужил "Золотой мяч" в 2010 году, когда сборная Испании выиграла чемпионат мира, а сам Андрес забил победный мяч в финале против Нидерландов.
Зидан назвал Иньесту "мировым наследием" и признался, что хотел поработать с ним в качестве тренера. "Этот тот футболист, который научил нас мечтать", — объяснил француз.
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