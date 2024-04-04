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Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог

4 апреля 2024 12:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог
Зинедин Зидан во время матча за "Реал". Фото: instagram.com/zidane/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назвал футболиста, который заслужил "Золотой мяч", но так и не получил его. Француз выделил одного из игроков каталонской "Барселоны".

Тренер считает Андреса Иньесту одним из лучших футболистов в истории этого вида спорта, сообщает Marca

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Чемпион мира-1998 Зинедин Зидан считает Андреса Иньесту лучшим футболистом мира из тех игроков, с которыми француз не сумел поработать в одной команде. Бывший тренер "Реала" считает, что испанский полузащитник должен был получить "Золотой мяч". 

Что Зидан сказал про Иньесту 

Французский специалист признался, что в восторге от игры и человеческих качеств экс-игрока "Барселоны" и сборной Испании. "Тот, кто любит футбол, любит и Иньесту", — рассказал Зидан. 

Андрес Иньеста
Андрес Иньеста после матча. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Француз уверен, что Иньеста заслужил "Золотой мяч" в 2010 году, когда сборная Испании выиграла чемпионат мира, а сам Андрес забил победный мяч в финале против Нидерландов. 

Зидан назвал Иньесту "мировым наследием" и признался, что хотел поработать с ним в качестве тренера. "Этот тот футболист, который научил нас мечтать", — объяснил француз. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

спорт
футбол
Реал Мадрид
Барселона
Зинедин Зидан
тренер
Андрес Иньеста

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