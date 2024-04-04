Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг

Зінедін Зідан під час матчу за "Реал". Фото: instagram.com/zidane/

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан назвав футболіста, який заслужив на "Золотий м'яч", але так і не отримав його. Француз виділив одного з гравців каталонської "Барселони".

Тренер вважає Андреса Іньєсту одним із найкращих футболістів в історії цього виду спорту, повідомляє Marca.

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Чемпіон світу-1998 Зінедін Зідан вважає Андреса Іньєсту найкращим футболістом світу з тих гравців, з якими француз не зумів попрацювати в одній команді. Колишній тренер "Реала" вважає, що іспанський півзахисник мав отримати "Золотий м'яч".

Що Зідан сказав про Іньєсту

Французький фахівець зізнався, що у захваті від гри та людських якостей ексгравця "Барселони" та збірної Іспанії. "Той, хто любить футбол, любить і Іньєсту", — розповів Зідан.

Андрес Іньєста після матчу. Фото: instagram.com/andresiniesta8/

Француз упевнений, що Іньєста заслужив "Золотий м'яч" у 2010 році, коли збірна Іспанії виграла чемпіонат світу, а сам Андрес забив переможний м'яч у фіналі проти Нідерландів.

Зідан назвав Іньєсту "світовою спадщиною" і зізнався, що хотів попрацювати з ним як тренер. "Цей той футболіст, який навчив нас мріяти", — пояснив француз.

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