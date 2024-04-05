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Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко

5 апреля 2024 10:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко
Игорь Суркис отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал слухи о том, что Николай Шапаренко может уйти из клуба. "Бело-синие" готовы к трансферу молодого игрока.

Суркис пообещал, что продаст Шапаренко, как только получит выгодное предложение, сообщает YouTube-канал "FC Dynamo Kyiv". 

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Игорь Суркис не сомневается в том, что у Николая Шапаренко большое будущее в европейском футболе. Он ждет запросы по трансферу 25-летнего полузащитника, контракт которого с клубом действует до лета 2025 года. 

Шапаренко только недавно восстановился от последствий тяжелой травмы. Суркис заявил, что Николай волновался, удастся ли ему вернуться на прежний уровень. Однако полузащитнику удалось набрать оптимальную форму. 

"Он будет отдавать пасы, забивать. Это очень качественный футболист. Такие футболисты рождаются очень редко", — рассказал Игорь Суркис.

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко на Евро-2024

Также президент "Динамо" прокомментировал шансы Андрея Ярмоленко, который тоже выздоровел после травмы, поехать в составе сборной Украины на чемпионат Европы в Германию. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в матче с "Зарей". Фото: пресс-служба "Динамо"

Суркис признал, что Ярмоленко удалось преодолеть проблемы, и сейчас 34-летний футболист продолжает набирать форму. Президент "Динамо" не сомневается, что ветеран поможет сборной Украины на Евро-2024. 

"Это человек, который на футбольном поле понимает все, может одним прикосновением решить судьбу матча", — объяснил Суркис. 

В сезоне 2023/2024 Шапаренко сыграл 18 поединков, забил три мяча и сделал пять результативных передач. На счету Ярмоленко девять матчей, пять голов и две результативные передачи. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам. 

спорт
футбол
Динамо
Андрей Ярмоленко
Николай Шапаренко
Игорь Суркис

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