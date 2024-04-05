Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка

Ігор Суркіс відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував чутки, що Микола Шапаренко може піти з клубу. "Біло-сині" готові до трансферу молодого гравця.

Суркіс пообіцяв, що продасть Шапаренка, як тільки отримає вигідну пропозицію, повідомляє YouTube-канал "FC Dynamo Kyiv".

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Ігор Суркіс не сумнівається, що у Миколи Шапаренка велике майбутнє в європейському футболі. Він чекає на запити щодо трансферу 25-річного півзахисника, контракт якого з клубом діє до літа 2025 року.

Шапаренко лише недавно відновився від наслідків тяжкої травми. Суркіс заявив, що Микола хвилювався, чи вдасться йому повернутися на колишній рівень. Проте півзахиснику вдалося набрати оптимальної форми.

"Він віддаватиме паси, забиватиме. Це дуже якісний футболіст. Такі футболісти народжуються дуже рідко", — розповів Ігор Суркіс.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко на Євро-2024

Також президент "Динамо" прокоментував шанси Андрія Ярмоленка, який теж одужав після травми, поїхати до складу збірної України на чемпіонат Європи до Німеччини.

Андрій Ярмоленко у матчі із "Зорею". Фото: пресслужба "Динамо"

Суркіс визнав, що Ярмоленко вдалося подолати проблеми, і зараз 34-річний футболіст продовжує набирати форму. Президент "Динамо" не має сумнівів, що ветеран допоможе збірній України на Євро-2024.

"Це людина, яка на футбольному полі розуміє все, може одним дотиком вирішити долю матчу", — пояснив Суркіс.

У сезоні 2023/2024 Шапаренко зіграв 18 поєдинків, забив три м'ячі та зробив п'ять результативних передач. На рахунку Ярмоленка дев'ять матчів, п'ять голів та дві результативні передачі.

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