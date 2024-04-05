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Зинченко признался, что сделает, если получит повестку от ТЦК

5 апреля 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко признался, что сделает, если получит повестку от ТЦК
Александр Зинченко спорит с судьей. Фото: Reuters/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко признался, есть ли у него мысли откликнуться на мобилизацию и присоединиться к ВСУ. Футболист рассказал, что многие его знакомые отправились на фронт. 

Зинченко никогда не сможет простить россиян за все, что они сделали, признался спортсмен в интервью BBC

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Александр Зинченко без колебаний вернутся в Украину и отправится в армию в том случае, если возникнет такая необходимость. Спортсмен признался, что сделает это, если увидит, что такой поступок станет более полезным для страны, чем продолжение карьеры игрока в Англии. 

Александр Зинченко
Александр Зинченко на футбольном поле. Фото: Reuters/Toby Melville

Друзья Зинченко уже на фронте 

Защитник "Арсенала" рассказал, что многие его бывшие одноклассники и друзья давно воюют на передовой в Украине. Эти люди просто не признают того, что можно сдаться и остановить сопротивление. Зинченко рассказал, что патриоты готовы на многое, чтобы остановить интервента. 

"Мы никогда не забудем, что россияне сделали с нами, с нашим народом. Я буду учить своих детей. А они научат этому своих. Нельзя просто забыть об этом", — рассказал Зинченко, который уже передал более миллиона фунтов стерлингов на помощь украинским беженцам. 

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко. 

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог. 

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно.

Влада Зинченко показала, за какую команду болеет дочь футболиста.

спорт
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Сборная Украины по футболу
Александр Зинченко
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мобилизация

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