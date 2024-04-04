Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Влада Зинченко показала, за какую команду болеет дочь футболиста arrow

Влада Зинченко показала, за какую команду болеет дочь футболиста

4 апреля 2024 13:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Влада Зинченко показала, за какую команду болеет дочь футболиста
Александр, Влада и Ева Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Супруга вице-капитана сборной Украины Влада Зинченко продемонстрировала, как сейчас выглядит старшая дочь звездной пары. Маленькая Ева продолжает посещать матчи с участием папы. 

Влада Зинченко опубликовала новое фото с ребенком на своей странице в Instagram

Читайте также:

В рамках английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл в Лондоне "Лутон" со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко вышел в этом поединке на поле. За игрой защитника в трибуны стадиона наблюдала его семья. 

Влада и Ева Зинченко
Влада и Ева Зинченко на стадионе. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада и Ева во время матча 

Семья футболиста "Арсенала" воспитывает двух дочерей. Старшую девочку зовут Ева, а младшую назвали Лея. Супруга футболиста сборной Украины взяла на матч с "Лутоном" старшую дочь. Семья Зинченко наблюдала за матчем из VIP-ложи стадиона. 

Обе девушки позируют в фирменных цветах "Арсенала". Заметно, что на Владе футболка "канониров", которую прикрывает верхняя одежда. Для ребенка выбрали аккуратный комбинезон. Даже сандалии Евы красного цвета. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

"Шахтер" продаст футболиста сборной Украины.

Хави останется в "Барселоне" и попросит купить трех мировых звезд.

спорт
футбол
Александр Зинченко
Арсенал
Влада Седан

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК