Влада Зинченко показала, за какую команду болеет дочь футболиста

Александр, Влада и Ева Зинченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга вице-капитана сборной Украины Влада Зинченко продемонстрировала, как сейчас выглядит старшая дочь звездной пары. Маленькая Ева продолжает посещать матчи с участием папы.

Влада Зинченко опубликовала новое фото с ребенком на своей странице в Instagram.

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В рамках английской Премьер-лиги "Арсенал" обыграл в Лондоне "Лутон" со счетом 2:0. Украинец Александр Зинченко вышел в этом поединке на поле. За игрой защитника в трибуны стадиона наблюдала его семья.

Влада и Ева Зинченко на стадионе. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада и Ева во время матча

Семья футболиста "Арсенала" воспитывает двух дочерей. Старшую девочку зовут Ева, а младшую назвали Лея. Супруга футболиста сборной Украины взяла на матч с "Лутоном" старшую дочь. Семья Зинченко наблюдала за матчем из VIP-ложи стадиона.

Обе девушки позируют в фирменных цветах "Арсенала". Заметно, что на Владе футболка "канониров", которую прикрывает верхняя одежда. Для ребенка выбрали аккуратный комбинезон. Даже сандалии Евы красного цвета.

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