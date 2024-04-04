Влада Зінченка показала, за яку команду вболіває дочка футболіста

Олександр, Влада та Єва Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Дружина віцекапітана збірної України Влада Зінченко продемонструвала, як зараз виглядає найстарша дочка зіркової пари. Маленька Єва продовжує відвідувати матчі за участю тата.

Влада Зінченко опублікувала нове фото з дитиною на своїй сторінці в Instagram.

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У рамках англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв у Лондоні "Лутон" із рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов у цьому поєдинку на полі. За грою захисника у трибуни стадіону спостерігала його родина.

Влада та Єва Зінченко на стадіоні. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада та Єва під час матчу

Родина футболіста "Арсенала" виховує двох доньок. Старшу дівчинку звуть Єва, а молодшу назвали Лея. Дружина футболіста збірної України взяла на матч із "Лутоном" старшу дочку. Сім'я Зінченко спостерігала за матчем із VIP-ложі стадіону.

Обидві дівчата позують у фірмових кольорах "Арсеналу". Помітно, що на Владі футболка "канонірів", яку прикриває верхній одяг. Для дитини вибрали охайний комбінезон. Навіть сандалії Єви червоного кольору.

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