Влада Зінченка показала, за яку команду вболіває дочка футболіста
Дружина віцекапітана збірної України Влада Зінченко продемонструвала, як зараз виглядає найстарша дочка зіркової пари. Маленька Єва продовжує відвідувати матчі за участю тата.
Влада Зінченко опублікувала нове фото з дитиною на своїй сторінці в Instagram.
У рамках англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" обіграв у Лондоні "Лутон" із рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов у цьому поєдинку на полі. За грою захисника у трибуни стадіону спостерігала його родина.
Влада та Єва під час матчу
Родина футболіста "Арсенала" виховує двох доньок. Старшу дівчинку звуть Єва, а молодшу назвали Лея. Дружина футболіста збірної України взяла на матч із "Лутоном" старшу дочку. Сім'я Зінченко спостерігала за матчем із VIP-ложі стадіону.
Обидві дівчата позують у фірмових кольорах "Арсеналу". Помітно, що на Владі футболка "канонірів", яку прикриває верхній одяг. Для дитини вибрали охайний комбінезон. Навіть сандалії Єви червоного кольору.
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