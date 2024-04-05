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Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК

5 квітня 2024 13:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК
Олександр Зінченко сперечається із суддею. Фото: Reuters/Toby Melville
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко зізнався, чи є у нього думки відгукнутися на мобілізацію та приєднатися до ЗСУ. Футболіст розповів, що багато його знайомих вирушили на фронт.

Зінченко ніколи не зможе вибачити росіянам за все, що вони зробили, зізнався спортсмен в інтерв'ю ВВС.

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Олександр Зінченко без вагань повернуться до України й вирушить до армії в тому разі, якщо виникне така потреба. Спортсмен зізнався, що зробить це, якщо побачить, що такий вчинок стане кориснішим для країни, ніж продовження кар'єри гравця в Англії.

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на футбольному полі. Фото: Reuters/Toby Melville

Друзі Зінченка вже на фронті

Захисник "Арсеналу" розповів, що багато його колишніх однокласників та друзів давно воюють на передовій в Україні. Ці люди просто не визнають того, що можна здатися та зупинити опір. Зінченко розповів, що патріоти готові багато на що, щоб зупинити інтервента.

"Ми ніколи не забудемо, що росіяни зробили з нами, з нашим народом. Я навчатиму своїх дітей. А вони навчать цим своїх. Не можна просто забути про це", — розповів Зінченко, який уже передав понад мільйон фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям. 

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

Влада Зінченко показала, за яку команду вболіває дочка футболіста.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олександр Зінченко
Арсенал
мобілізація

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