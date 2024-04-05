В Шахтере новый скандал — Срна лайкнул пророссийский пост Кафу

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" разгорелся новый скандал из-за лайков в соцсетях. На этот раз его фигурантом стал спортивный директор Дарио Срна.

Функционер лайкнул в соцсетях пророссийский пост легендарного бразильского футболиста Кафу, сообщил портал "Футбол24".

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Бывший лидер сборной Бразилии и "Милана" после завершения карьеры плохо вложил свои заработанные деньги и поэтому сейчас погряз в долгах. Не удивительно, что в России воспользовались этим, и проплатили визит Кафу.

Что "понравилось" Срне

Кафу в соцсетях стал нахваливать Россию и их прием. Пост об этом лайкнул Срна. Это вызвало удивление, поскольку ранее в донецком клубе лишили месячной зарплаты Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией.

Позже, когда о лайке написали СМИ Срна его удалил.

Срна поставил свой лайк. Фото: Футбол 24

Ответ донецкого "Шахтера"

В "Шахтере" подтвердили, что Срна убрал лайк под публикацией. Дарио якобы не видел о чем пост, и поставил лайк как на "автомате".

Сейчас Срна разочарован поступком бразильской легенды футбола, которая пришла к российским пропагандистам на интервью.

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