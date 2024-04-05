У Шахтарі новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" спалахнув новий скандал через уподобайки в соцмережах. Цього разу його фігурантом став спортивний директор Даріо Срна.

Функціонер уподобав у соцмережах проросійський пост легендарного бразильського футболіста Кафу, повідомив портал "Футбол24".

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Що "сподобалося" Срні

Кафу в соцмережах почав нахвалювати Росію. Пост про це лайкнув Срна. Це здивувало, оскільки раніше в донецькому клубі позбавили місячної зарплати Хусрава Тоїрова за уподобайку під постом про перемогу збірної Росії над Сербією.

Пізніше, коли про уподобайку написали ЗМІ, Срна її видалив.

Срна поставив свій лайк. Фото: Футбол 24

Відповідь донецького "Шахтаря"

У "Шахтарі" підтвердили, що Срна прибрав уподобайку під публікацією. Даріо нібито не бачив про що пост, і поставив лайк на "автоматі".

Наразі Срна ж розчарований вчинком бразильської легенди футболу, яка прийшла до російських пропагандистів на інтерв'ю.

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