У Шахтарі новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу
У донецькому "Шахтарі" спалахнув новий скандал через уподобайки в соцмережах. Цього разу його фігурантом став спортивний директор Даріо Срна.
Функціонер уподобав у соцмережах проросійський пост легендарного бразильського футболіста Кафу, повідомив портал "Футбол24".
Колишній лідер збірної Бразилії та "Мілана" після завершення кар'єри погано вклав свої зароблені гроші, тож зараз загруз у боргах. Не дивно, що в Росії скористалися цим і проплатили візит Кафу.
Що "сподобалося" Срні
Кафу в соцмережах почав нахвалювати Росію. Пост про це лайкнув Срна. Це здивувало, оскільки раніше в донецькому клубі позбавили місячної зарплати Хусрава Тоїрова за уподобайку під постом про перемогу збірної Росії над Сербією.
Пізніше, коли про уподобайку написали ЗМІ, Срна її видалив.
Відповідь донецького "Шахтаря"
У "Шахтарі" підтвердили, що Срна прибрав уподобайку під публікацією. Даріо нібито не бачив про що пост, і поставив лайк на "автоматі".
Наразі Срна ж розчарований вчинком бразильської легенди футболу, яка прийшла до російських пропагандистів на інтерв'ю.
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