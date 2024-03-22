Донецький Шахтар оштрафує свого гравця за любов до Росії

Півзахисник "Шахтаря" Хусрат Тоїров. Фото: "Шахтар"

Скандал прогримів у донецькому "Шахтарі". Футболіст клубу залишив "лайк" у соцмережах під постом зі збірною Росії.

Цим футболістом став таджикистанський півзахисник Хусрав Тоїров, повідомив портал "Футбол 24".

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Раніше Тоїров у Instagram поставив "лайк" на сторінці одного з російських ЗМІ під новиною про перемогу національної збірної Росії над Сербією.

Гравцю "Шахтаря" Тоірову сподобалася перемога Росії. Фото: скріншот

Реакція донецького "Шахтаря"

За інформацією джерела, у клубі бачили "лайк" Тоїрова і готові оштрафувати свого футболіста на місячну зарплату, адже вважають такі дії ганебними.

"У ФК "Шахтар" бачили реакцію Хусрава Тоїрова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіста буде оштрафовано на місячну зарплату", — йдеться в повідомленні.

Отримані від Тоїрова кошти спрямують на забезпечення одного із підрозділів Збройних сил України. Кому та на що підуть гроші пообіцяли повідомити громадськість.

Тоїров у поточному сезоні грає виключно за команду "Шахтаря" U-19. До основного складу футболіст не залучається. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінив гравця у 300 тисяч євро.

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