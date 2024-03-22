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Донецкий Шахтер оштрафует своего игрока за любовь к России

22 марта 2024 22:28
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Агабекян Карен
редактор
Донецкий Шахтер оштрафует своего игрока за любовь к России
Полузащитник "Шахтера" Хусрат Тоиров. Фото: "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Скандал прогремел в донецком "Шахтере". Футболист клуба оставил "лайк" в соцсетях под постом со сборной России.

Этим футболистом стал таджикистанский полузащитник Хусрав Тоиров, сообщил портал "Футбол 24".

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Ранее Тоиров в Instagram поставил "лайк" на странице одного из российских СМИ под новостью о победе национальной сборной России над Сербией.

Хусрав Тоиров
Игроку "Шахтера" Тоирову понравилась победа России. Фото: скриншот

Реакция донецкого "Шахтера"

По информации источника, в клубе видели "лайк" Тоирова и готовы оштрафовать своего футболиста на месячную зарплату, ведь считают такие действия позорными.

"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату", — говорится в сообщении.

Полученные от Тоирова средства направят на обеспечение одного из подразделений Вооруженных сил Украины. Кому и на что пойдут деньги пообещали сообщить общественности.

Тоиров в текущем сезоне играет исключительно за команду "Шахтера" U-19. К основному составу футболист не привлекается. Статистический портал "Трансфермаркт" оценил игрока в 300 тысяч евро.

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футбол
Таджикистан
ФК Шахтер
Сборная России по футболу

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