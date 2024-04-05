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Шапаренко назвал задачу Динамо в решающей части сезона

5 апреля 2024 10:45
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Шапаренко назвал задачу Динамо в решающей части сезона
Николай Шапаренко поздравляет Владимира Бражко. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и "Динамо" Николай Шапаренко прокомментировал уверенную победу киевской команды над "Зарей". В перенесенном матче шестого тура "бело-синие" разгромили соперника со счетом 3:0.

Шапаренко в интервью официальному сайту клуба признал, что быстрый гол раскрепостил столичную команду. 

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Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над "Зарей". Николай Шапаренко сделал две результативные передачи в перенесенном матче шестого тура, который прошел накануне в Киеве. Благодаря этой победе подопечные Александра Шовковского поднялись на третье место в турнирной таблице УПЛ. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко в матче против "Зари". Фото: пресс-служба "Динамо"

Шапаренко мечтает о новых победах

Полузащитник "Динамо" заявил, что только со стороны казалось, будто его команда легко победила "Зарю". Шапаренко похвалил футболистов луганской команды, но признал, что "Динамо" лучше реализовало свои моменты в этом поединке. 

"Когда забиваешь быстрый гол, тебе легче играть, становишься увереннее. Это приносит преимущество. Даже когда забиваешь гол на седьмой минуте, это не гарантирует победу. Но нам удалось завоевать три очка, это главное", — заявил Шапаренко. 

Футболист завершил, что в "Динамо" работают квалифицированные врачи, которые помогают игрокам восстанавливаться во время плотного графика матчей. Шапаренко надеется, что его команды продолжит побеждать и бороться за чемпионский титул. 

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко. 

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спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Николай Шапаренко

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