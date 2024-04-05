Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шапаренко назвав завдання Динамо у вирішальній частині сезону arrow

Шапаренко назвав завдання Динамо у вирішальній частині сезону

5 квітня 2024 10:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шапаренко назвав завдання Динамо у вирішальній частині сезону
Микола Шапаренко вітає Володимира Бражка. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та "Динамо" Микола Шапаренко прокоментував упевнену перемогу київської команди над "Зорею". У перенесеному матчі шостого туру "біло-сині" розгромили суперника з рахунком 3:0.

Шапаренко в інтерв'ю офіційному сайту клубу визнав, що швидкий гол розкутував столичну команду.

Читайте також:

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Зорею". Микола Шапаренко зробив дві результативні передачі у перенесеному матчі шостого туру, що відбувся напередодні у Києві. Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Шовковського піднялися на третє місце у турнірній таблиці УПЛ.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко у матчі проти "Зорі". Фото: пресслужба "Динамо"

Шапаренко мріє про нові перемоги

Півзахисник "Динамо" заявив, що тільки збоку здавалося, ніби його команда легко перемогла "Зорю". Шапаренко похвалив футболістів луганської команди, але визнав, що "Динамо" краще реалізувало свої моменти у цьому поєдинку.

"Коли забиваєш швидкий гол, тобі легше грати, стаєш впевненішим. Це приносить перевагу. Навіть коли забиваєш гол на сьомій хвилині, це не гарантує перемогу. Але нам вдалося завоювати три очки, це головне", — заявив Шапаренко.

Футболіст завершив, що у "Динамо" працюють кваліфіковані лікарі, які допомагають гравцям відновлюватися під час щільного графіка матчів. Шапаренко сподівається, що його команди продовжить перемагати та боротися за чемпіонський титул.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

Артета не продовжив контракт з "Арсеналом" — що відомо.

Влада Зінченко показала, за яку команду вболіває дочка футболіста.

спорт
футбол
Динамо
УПЛ
Микола Шапаренко

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста