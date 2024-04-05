Шапаренко назвав завдання Динамо у вирішальній частині сезону

Микола Шапаренко вітає Володимира Бражка. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник збірної України та "Динамо" Микола Шапаренко прокоментував упевнену перемогу київської команди над "Зорею". У перенесеному матчі шостого туру "біло-сині" розгромили суперника з рахунком 3:0.

Шапаренко в інтерв'ю офіційному сайту клубу визнав, що швидкий гол розкутував столичну команду.

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Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Зорею". Микола Шапаренко зробив дві результативні передачі у перенесеному матчі шостого туру, що відбувся напередодні у Києві. Завдяки цій перемозі підопічні Олександра Шовковського піднялися на третє місце у турнірній таблиці УПЛ.

Микола Шапаренко у матчі проти "Зорі". Фото: пресслужба "Динамо"

Шапаренко мріє про нові перемоги

Півзахисник "Динамо" заявив, що тільки збоку здавалося, ніби його команда легко перемогла "Зорю". Шапаренко похвалив футболістів луганської команди, але визнав, що "Динамо" краще реалізувало свої моменти у цьому поєдинку.

"Коли забиваєш швидкий гол, тобі легше грати, стаєш впевненішим. Це приносить перевагу. Навіть коли забиваєш гол на сьомій хвилині, це не гарантує перемогу. Але нам вдалося завоювати три очки, це головне", — заявив Шапаренко.

Футболіст завершив, що у "Динамо" працюють кваліфіковані лікарі, які допомагають гравцям відновлюватися під час щільного графіка матчів. Шапаренко сподівається, що його команди продовжить перемагати та боротися за чемпіонський титул.

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