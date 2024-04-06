Шапаренко и другие игроки Динамо посетили гендерную вечеринку своего одноклубника
На следующий день после матча чемпионата Украины с луганской "Зарей" у некоторых футболистов "Динамо" был повод собраться. У центрального защитника клуба Дениса Попова было большое событие.
Семья Попова ждет ребенка, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети футболистов.
Гендерная вечеринка у Попова
Попов вместе со своей женой Дарией устроили гендерную вечеринку, на которой будущие родители узнали пол своего будущего ребенка.
Во время вечеринки стало известно, что у Поповых будет сын.
Вечеринку посетили некоторые игроки "Динамо" со своими женами и девушками. Были замечены Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Владислав Ванат и Владимир Бражко.
В текущем сезоне 25-летний Попов провел за "Динамо" во всех турнирах 18 матчей, в которых забил один гол.
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