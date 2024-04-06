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Шапаренко и другие игроки Динамо посетили гендерную вечеринку своего одноклубника

6 апреля 2024 08:52
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Агабекян Карен
редактор
Шапаренко и другие игроки Динамо посетили гендерную вечеринку своего одноклубника
Денис Попов со своей женой. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На следующий день после матча чемпионата Украины с луганской "Зарей" у некоторых футболистов "Динамо" был повод собраться. У центрального защитника клуба Дениса Попова было большое событие.

Семья Попова ждет ребенка, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети футболистов.

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Гендерная вечеринка у Попова

Попов вместе со своей женой Дарией устроили гендерную вечеринку, на которой будущие родители узнали пол своего будущего ребенка.

Во время вечеринки стало известно, что у Поповых будет сын.

Вечеринку посетили некоторые игроки "Динамо" со своими женами и девушками. Были замечены Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Владислав Ванат и Владимир Бражко.

Денис Попов
Владислав Дубинчак, Денис Попов и Николай Шапаренко. Фото: dubaa_4444

В текущем сезоне 25-летний Попов провел за "Динамо" во всех турнирах 18 матчей, в которых забил один гол.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

В "Шахтере" новый скандал — Срна лайкнул пророссийский пост Кафу.

Зинченко признался, что сделает, если получит повестку от ТЦК.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

дети
футбол
Динамо
Денис Попов
Николай Шапаренко

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