Шапаренко и другие игроки Динамо посетили гендерную вечеринку своего одноклубника

Денис Попов со своей женой. Фото: скриншот

На следующий день после матча чемпионата Украины с луганской "Зарей" у некоторых футболистов "Динамо" был повод собраться. У центрального защитника клуба Дениса Попова было большое событие.

Семья Попова ждет ребенка, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсети футболистов.

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Гендерная вечеринка у Попова

Попов вместе со своей женой Дарией устроили гендерную вечеринку, на которой будущие родители узнали пол своего будущего ребенка.

Во время вечеринки стало известно, что у Поповых будет сын.

Вечеринку посетили некоторые игроки "Динамо" со своими женами и девушками. Были замечены Николай Шапаренко, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Владислав Ванат и Владимир Бражко.

Владислав Дубинчак, Денис Попов и Николай Шапаренко. Фото: dubaa_4444

В текущем сезоне 25-летний Попов провел за "Динамо" во всех турнирах 18 матчей, в которых забил один гол.

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