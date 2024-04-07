Довбик перейде до Барселони — що відомо про трансфер

Український форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Починаючи з сезону 2024/2025 років каталонська "Барселона" не розраховує на центрального нападника Роберта Левандовського. Його замінять молодшим виконавцем.

За інформацією порталу Todo Fichajes, ним є 26-річний український форвард "Жирони" Артем Довбик.

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Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик замінить Левандовського у "Барселоні"

Джерело стверджує, що "Барселона", попри чинний контракт, має намір розірвати співпрацю з високооплачуваним поляком.

Довбик на відміну від Роберта вимагатиме менше зарплати, й до того ж він просто молодший за зіркового поляка.

Відомо, що оточення Довбика поінформували про інтерес "Барселони" до футболіста. Клуб спробує оформити угоду у літнє трансферне вікно.

Цього сезону Довбик за "Жирону" провів 33 матчі, забивши в них 17 голів і віддавши сім асистів.

У чемпіонаті Іспанії "Барселона" йде на другому місці, відстаючи на вісім балів від "Реала". "Жирона" зараз на третьому місці і у них на два очки менше, ніж у синьо-гранатових.

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