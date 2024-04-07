Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Довбик перейдет в Барселону — что известно о трансфере arrow

Довбик перейдет в Барселону — что известно о трансфере

7 апреля 2024 06:45
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик перейдет в Барселону — что известно о трансфере
Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Начиная с сезона 2024/2025 гг. каталонская "Барселона" не рассчитывает на центрального нападающего Роберта Левандовски. Его заменят более молодым исполнителем.

По информации портала Todo Fichajes, им является 26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик.

Читайте также:
Артем Довбик
Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик заменит Левандовски в "Барселоне"

Источник утверждает, что "Барселона", несмотря на действующий контракт, собирается разорвать сотрудничество с высокооплачиваемым поляком.

Довбик в отличие от Роберта потребует зарплату поменьше, и он просто моложе звездного футболиста.

Известно, что окружение Довбика проинформировали об интересе "Барселоны" к футболисту. Клуб попытается оформить сделку в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Довбик за "Жирону" провел 33 матча, забив в них 17 голов и отдав семь ассистов.

В чемпионате Испании "Барселона" идет на втором месте, отставая на восемь баллов от "Реала". "Жирона" сейчас на третьем месте, и у них на два очка меньше, чем у сине-гранатовых.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.

футбол
Артем Довбик
Роберт Левандовский
Барселона
Жирона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку