Довбик перейдет в Барселону — что известно о трансфере

Украинский форвард Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Начиная с сезона 2024/2025 гг. каталонская "Барселона" не рассчитывает на центрального нападающего Роберта Левандовски. Его заменят более молодым исполнителем.

По информации портала Todo Fichajes, им является 26-летний украинский форвард "Жироны" Артем Довбик.

Читайте также:

Артем Довбик на тренировке. Фото: instagram.com/gironafc/

Довбик заменит Левандовски в "Барселоне"

Источник утверждает, что "Барселона", несмотря на действующий контракт, собирается разорвать сотрудничество с высокооплачиваемым поляком.

Довбик в отличие от Роберта потребует зарплату поменьше, и он просто моложе звездного футболиста.

Известно, что окружение Довбика проинформировали об интересе "Барселоны" к футболисту. Клуб попытается оформить сделку в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Довбик за "Жирону" провел 33 матча, забив в них 17 голов и отдав семь ассистов.

В чемпионате Испании "Барселона" идет на втором месте, отставая на восемь баллов от "Реала". "Жирона" сейчас на третьем месте, и у них на два очка меньше, чем у сине-гранатовых.

Напомним, Суркис прокомментировал продажу Шапаренко и будущее Ярмоленко.

Супряга рассказал, в какой клуб перейдет из "Динамо".

Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб.

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.