Левандовский может уйти из Барселоны в конце сезона

Илкай Гюндоган и Роберт Левандовский. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский летом может сменить команду. Несколько клубов готовы заплатить большие деньги за опытного бомбардира.

Левандовскому гарантируют выгодный контракт в новой команде, сообщает Marca.

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Контракт Роберта Левандовского с "Барселоной" действует до лета 2026 года. Польский форвард не хочет досрочно уходить из команды. Он не раз говорил, что счастлив в Каталонии и мечтает завоевать с "сине-гранатовыми" новые трофеи.

Игроки "Барселоны" празднуют гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куда может уйти Левандовский

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют серьезный интерес к форварду "Барселоны". "Аль-Наср" готов предложить каталонской команде 100 млн евро за 35-летнего футболиста. Также на Левандовского претендуют "Аль-Иттихад" и "Аль-Фейха". Каждый из этих клубов готов сделать поляка одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Роберт Левандовский во время игры с "Атлетико". Фото: Reuters/Isabel Infantes

В сезоне 2023/2024 Левандовский сыграл за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах. Он забил 19 голов и сделал девять результативных передач.

Левандовский стал первым игроком с 2016 года, который принял участие в трех голах выездного поединка Ла Лиги (гол и две результативные передачи). Последним таким футболистом в ноябре 2016 был Криштиану Роналду.

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