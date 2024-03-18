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Левандовский может уйти из Барселоны в конце сезона

18 марта 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Левандовский может уйти из Барселоны в конце сезона
Илкай Гюндоган и Роберт Левандовский. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский летом может сменить команду. Несколько клубов готовы заплатить большие деньги за опытного бомбардира. 

Левандовскому гарантируют выгодный контракт в новой команде, сообщает Marca

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Контракт Роберта Левандовского с "Барселоной" действует до лета 2026 года. Польский форвард не хочет досрочно уходить из команды. Он не раз говорил, что счастлив в Каталонии и мечтает завоевать с "сине-гранатовыми" новые трофеи. 

Барселона
Игроки "Барселоны" празднуют гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куда может уйти Левандовский 

Сразу несколько клубов из Саудовской Аравии проявляют серьезный интерес к форварду "Барселоны". "Аль-Наср" готов предложить каталонской команде 100 млн евро за 35-летнего футболиста. Также на Левандовского претендуют "Аль-Иттихад" и "Аль-Фейха". Каждый из этих клубов готов сделать поляка одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. 

Роберт Левандовский
Роберт Левандовский во время игры с "Атлетико". Фото: Reuters/Isabel Infantes

В сезоне 2023/2024 Левандовский сыграл за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах. Он забил 19 голов и сделал девять результативных передач. 

Левандовский стал первым игроком с 2016 года, который принял участие в трех голах выездного поединка Ла Лиги (гол и две результативные передачи). Последним таким футболистом в ноябре 2016 был Криштиану Роналду. 

Напомним, Зинченко уйдет из "Арсенала" в конце сезона — клуб принял решение по игроку. 

Холанн выбрал клуб, в который перейдет из "Манчестер Сити". 

Скандал после матча "Атлетико" и "Барселоны" — Хави раскритиковал судей.

Тен Хаг рассказал, что помогло "Манчестер Юнайтед" обыграть "Ливерпуль".

"Ювентус" может оштрафовать и продать скандального игрока. 

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