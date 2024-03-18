Левандовський може піти з Барселони наприкінці сезону

Ілкай Гюндоган та Роберт Левандовський. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Форвард збірної Польщі та каталонської "Барселони" Роберт Левандовський влітку може змінити команду. Декілька клубів готові заплатити великі гроші за досвідченого бомбардира.

Левандовському гарантують вигідний контракт у новій команді, повідомляє Marca.

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Контракт Роберта Левандовського із "Барселоною" діє до літа 2026 року. Польський форвард не хоче достроково йти з команди. Він неодноразово говорив, що щасливий у Каталонії та мріє завоювати з "синьо-гранатовими" нові трофеї.

Гравці "Барселони" відзначають гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куди може піти Левандовський

Одразу кілька клубів із Саудівської Аравії виявляють серйозний інтерес до форварда "Барселони". "Аль-Наср" готовий запропонувати каталонській команді 100 млн євро за 35-річного футболіста. Також на Левандовського претендують "Аль-Іттіхад" та "Аль-Фейха". Кожен із цих клубів готовий зробити поляка одним із найоплачуваніших гравців світу.

Роберт Левандовський під час гри з "Атлетіко". Фото: Reuters/Isabel Infantes

У сезоні-2023/2024 Левандовський зіграв за "Барселону" 37 матчів у всіх турнірах. Він забив 19 голів та зробив дев'ять результативних передач.

Левандовський став першим гравцем з 2016 року, який взяв участь у трьох голах виїзного поєдинку Ла-Ліги (гол та дві результативні передачі). Останнім таким футболістом у листопаді 2016 року був Кріштіану Роналду.

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