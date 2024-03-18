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Левандовський може піти з Барселони наприкінці сезону

18 березня 2024 11:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Левандовський може піти з Барселони наприкінці сезону
Ілкай Гюндоган та Роберт Левандовський. Фото: Reuters/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Польщі та каталонської "Барселони" Роберт Левандовський влітку може змінити команду. Декілька клубів готові заплатити великі гроші за досвідченого бомбардира.

Левандовському гарантують вигідний контракт у новій команді, повідомляє Marca.

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Контракт Роберта Левандовського із "Барселоною" діє до літа 2026 року. Польський форвард не хоче достроково йти з команди. Він неодноразово говорив, що щасливий у Каталонії та мріє завоювати з "синьо-гранатовими" нові трофеї.

Барселона
Гравці "Барселони" відзначають гол. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Куди може піти Левандовський

Одразу кілька клубів із Саудівської Аравії виявляють серйозний інтерес до форварда "Барселони". "Аль-Наср" готовий запропонувати каталонській команді 100 млн євро за 35-річного футболіста. Також на Левандовського претендують "Аль-Іттіхад" та "Аль-Фейха". Кожен із цих клубів готовий зробити поляка одним із найоплачуваніших гравців світу.

Роберт Левандовський
Роберт Левандовський під час гри з "Атлетіко". Фото: Reuters/Isabel Infantes

У сезоні-2023/2024 Левандовський зіграв за "Барселону" 37 матчів у всіх турнірах. Він забив 19 голів та зробив дев'ять результативних передач.

Левандовський став першим гравцем з 2016 року, який взяв участь у трьох голах виїзного поєдинку Ла-Ліги (гол та дві результативні передачі). Останнім таким футболістом у листопаді 2016 року був Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Зінченко піде з "Арсенала" наприкінці сезону — клуб ухвалив рішення щодо гравця.

Голанн обрав клуб, до якого перейде з "Манчестер Сіті".

Скандал після матчу "Атлетико" та "Барселони" — Хаві розкритикував суддів.

Тен Гаг розповів, що допомогло "Манчестер Юнайтед" обіграти "Ліверпуль".

"Ювентус" може оштрафувати та продати скандального гравця. 

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