За Рух проти Шахтаря зіграв наймолодший дебютант в історії клубу

Футболіст "Руху" Мухаммад Джурабаєв. Фото: ffl.org.ua

У 23-му турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" обіграв львівський "Рух". Номінальні гості мали небагато шансів перемогти, але вони змогли увійти в історію.

Наприкінці матчу із "Шахтарем" на полі у складі "Руху" з'явився наймолодший футболіст в історії клубу за час виступів в УПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

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Футболіст "Руху" Мухаммад Джурабаєв. Фото: "Рух"

Наймолодший гравець "Руху"

На 85-й хвилині на полі у складі "Руху" з'явився півзахисник Мухаммад Джурабаєв, який замінив бразильця Таллеса.

Джурабаєв народився у лютому 2008 року і на момент виходу на поле йому було 16 років.

Вихід на поле 16-річного гравця прокоментував головний тренер клубу Віталій Пономарьов.

"Стратегія клубу — довіряти своїм вихованцям, і ми продовжимо рухатись у цьому напрямку. Мухаммад Джурабаєв чудово проявив себе у тренувальному процесі. Він відповідальний хлопчина і дуже професійно себе поводить попри свій молодий вік. Тренерський штаб вирішив дати Мухаммаду можливість дебютувати за першу команду, і це не штучний вихід, а він дійсно заслужив на це своєю плідною та старанною роботою. Водночас це хороша мотивація для інших вихованців Академії "Руху", — сказав Пономарьов, слова якого навела пресслужба "Руху".

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