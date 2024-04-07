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Шахтар набрав хід і без проблем виграв у Руху — відео

7 квітня 2024 20:32
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Агабекян Карен
редактор
Шахтар набрав хід і без проблем виграв у Руху — відео
Бондаренко став автором дубля. Фото: "Шахтар"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У 23-му турі Української прем'єр-ліги донецький "Шахтар" у якості номінальних господарів приймав на "Львів Арені" "Рух". Це був центральний матч туру.

Гра завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:1, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" — "Рух"

"Рух" програв матч ще на початку матчу, коли провалив перші 20 хвилин і пропустив два голи. "Гірникам" вдалося відкрити рахунок на 8-й хвилині. Після пасу Траоре Зубков п'ятою відіграв на Бондаренка, і той пробив під ближню штангу воріт.

На 16-й хвилині Бондаренко вільно пересувався на правому фланзі та завдав точного дальнього удару під штангу воріт — 2:0.

Після другого голу "Рух" прийшов до тями й почав показувати ознаки життя. Під кінець тайму львів'янам навіть вдалося відіграти один м'яч. Таллес на правому фланзі красиво закрутив у дальній кут воріт — 2:1.

У другому таймі "Шахтар" контролював гру. Іноді вони давали "Руху" можливість атакувати, але у молодих львів'ян тремтіли ноги, щоб агресивно атакувати суперника.

Фінальний гол "Шахтар" забив на 76-й хвилині. Азаров пробив із лівого флангу штрафний і Ледвій відбив м'яч, але першим на добиванні був Зубков — 3:1.

"Шахтар" — "Рух" — 3:1

Голи: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 — Таллес, 36

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров — Степаненко (Назарина, 87) — Зубков (Марлон, 78), Бондаренко, Судаков, Кевін (Егіналду, 46, Швед, 57) — Траоре (Сікан, 57).

"Рух": Ледвій — Сич, Слюбик, Холод, Лях (Притула, 60) — Пастух, Дідик, Таллес (Джурабаєв, 85) — Квасниця (Руніч, 69), Федор (Теслюка, 84), Плюман (Клайвер, 85).

Попередження: Кевін — Сич, Дідік, Таллес

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