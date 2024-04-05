Німецький клуб запропонував Шахтарю переїхати на свій стадіон

Уболівальники на "Фелтінс-Арені" під час матчу. Фото: instagram.com/s04/

Керівництво українського футбольного клубу "Шахтар" ще не вирішило, де команда гратиме єврокубкові матчі. За регламентом УЄФА "гірники" не зможуть робити це в Україні.

Пріоритетним варіантом для проведення поєдинків є Німеччина, де у "Шахтаря" з'явилася вигідна пропозиція, повідомляє Sportbuzzer.

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Донецький "Шахтар" практично розв'язав питання з виходом до єврокубків, де зіграє наступного сезону. "Гірники" шукають у Європі стадіон, на якому пройдуть номінально домашні для українського клубу матчі.

Футболісти "Шальке 04" перед уболівальниками. Фото: instagram.com/s04/

Пропозиція від "Шальке 04"

Ще нещодавно з'явилася інформація про те, що "Шахтар" виступатиме в німецькому Гамбурзі, проте "гірники" отримали інший запит із Німеччини. Керівництво клубу "Шальке 04" з промислового міста Гельзенкірхен провело опитування серед уболівальників про те, чи ходитимуть вони на матчі "Шахтаря" в єврокубках, якщо ці поєдинки пройдуть на місцевій "Фелтінс-Арені".

Вхід до стадіону "Шальке 04". Фото: instagram.com/s04/

Вболівальники позитивно поставилися до цієї ініціативи, після чого "Шальке 04" направив "гірникам" офіційну пропозицію виступати у Гельзенкірхені. У німецькому клубі зазначили, що обидва міста — Донецьк і Гельзенкірхен — мають спільне коріння у шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та суспільства. Окрім цього, німецьке місто активно допомагає українським біженцям. Реакція "Шахтаря" на цю пропозицію поки що не відома.

"Фелтінс-Арена" була відкрита у 2001 році. Вона вміщує понад 62 тисячі глядачів. "Шальке 04" цього сезону проводить у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини з футболу.

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