Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Німецький клуб запропонував Шахтарю переїхати на свій стадіон arrow

Німецький клуб запропонував Шахтарю переїхати на свій стадіон

5 квітня 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Німецький клуб запропонував Шахтарю переїхати на свій стадіон
Уболівальники на "Фелтінс-Арені" під час матчу. Фото: instagram.com/s04/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво українського футбольного клубу "Шахтар" ще не вирішило, де команда гратиме єврокубкові матчі. За регламентом УЄФА "гірники" не зможуть робити це в Україні.

Пріоритетним варіантом для проведення поєдинків є Німеччина, де у "Шахтаря" з'явилася вигідна пропозиція, повідомляє Sportbuzzer.

Читайте також:

Донецький "Шахтар" практично розв'язав питання з виходом до єврокубків, де зіграє наступного сезону. "Гірники" шукають у Європі стадіон, на якому пройдуть номінально домашні для українського клубу матчі.

Шальке 04
Футболісти "Шальке 04" перед уболівальниками. Фото: instagram.com/s04/

Пропозиція від "Шальке 04"

Ще нещодавно з'явилася інформація про те, що "Шахтар" виступатиме в німецькому Гамбурзі, проте "гірники" отримали інший запит із Німеччини. Керівництво клубу "Шальке 04" з промислового міста Гельзенкірхен провело опитування серед уболівальників про те, чи ходитимуть вони на матчі "Шахтаря" в єврокубках, якщо ці поєдинки пройдуть на місцевій "Фелтінс-Арені".

Фелтінс-Арена
Вхід до стадіону "Шальке 04". Фото: instagram.com/s04/

Вболівальники позитивно поставилися до цієї ініціативи, після чого "Шальке 04" направив "гірникам" офіційну пропозицію виступати у Гельзенкірхені. У німецькому клубі зазначили, що обидва міста — Донецьк і Гельзенкірхен — мають спільне коріння у шахтарських традиціях і характеризуються глибоким почуттям історії та суспільства. Окрім цього, німецьке місто активно допомагає українським біженцям. Реакція "Шахтаря" на цю пропозицію поки що не відома.

"Фелтінс-Арена" була відкрита у 2001 році. Вона вміщує понад 62 тисячі глядачів. "Шальке 04" цього сезону проводить у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини з футболу.

Нагадаємо, Суркіс прокоментував продаж Шапаренка та майбутнє Ярмоленка.

Циганков піде з "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

У "Шахтарі" новий скандал — Срна уподобав проросійський пост Кафу.

Зінченко зізнався, що зробить, якщо отримає повістку від ТЦК.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

Німеччина
спорт
футбол
ФК Шахтар
Ліга чемпіонів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим