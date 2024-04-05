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Немецкий клуб предложил Шахтеру переехать на свой стадион

5 апреля 2024 15:35
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Немецкий клуб предложил Шахтеру переехать на свой стадион
Болельщики на "Фелтинс-Арене" во время матча. Фото: instagram.com/s04/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство украинского футбольного клуба "Шахтер" еще не решило, где команда будет играть еврокубковые матчи. По регламенту УЕФА, "горняки" не смогут делать это в Украине. 

Приоритетным вариантом для проведения поединков является Германия, где у "Шахтера" появилось выгодное предложение, сообщает Sportbuzzer

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Донецкий "Шахтер" практически решил вопрос с выходом в еврокубки, где сыграет в следующем сезоне. "Горняки" ищут в Европе стадион, на котором пройдут номинально домашние для украинского клуба матчи. 

Шальке 04
Футболисты "Шальке 04" перед болельщиками. Фото: instagram.com/s04/

Предложение от "Шальке 04" 

Еще недавно появилась информация о том, что "Шахтер" будет выступать в немецком Гамбурге, однако "горняки" получили другой запрос из Германии. Руководство клуба "Шальке 04" из промышленного города Гельзенкирхен провело опрос среди болельщиков о том, будут ли они ходить на матчи "Шахтера" в еврокубках, если эти поединки пройдут на местной "Фелтинс-Арене". 

Фелтинс-Арена
Вход на стадион "Шальке 04". Фото: instagram.com/s04/

Болельщики положительно отнеслись к этой инициативе, после чего "Шальке 04" направил "горнякам" официальное предложение выступать в Гельзенкирхене. В немецком клубе отметили, что оба города — Донецк и Гельзенкирхен — имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и общества. Помимо этого немецкий город активно помогает украинским беженцам. Реакция "Шахтера" на это предложение пока не известна. 

"Фелтинс-Арена" была открыта в 2001 году. Она вмещает больше 62 тысяч зрителей. "Шальке 04" этот сезон проводит во втором дивизионе чемпионата Германии по футболу. 

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