Немецкий клуб предложил Шахтеру переехать на свой стадион
Руководство украинского футбольного клуба "Шахтер" еще не решило, где команда будет играть еврокубковые матчи. По регламенту УЕФА, "горняки" не смогут делать это в Украине.
Приоритетным вариантом для проведения поединков является Германия, где у "Шахтера" появилось выгодное предложение, сообщает Sportbuzzer.
Донецкий "Шахтер" практически решил вопрос с выходом в еврокубки, где сыграет в следующем сезоне. "Горняки" ищут в Европе стадион, на котором пройдут номинально домашние для украинского клуба матчи.
Предложение от "Шальке 04"
Еще недавно появилась информация о том, что "Шахтер" будет выступать в немецком Гамбурге, однако "горняки" получили другой запрос из Германии. Руководство клуба "Шальке 04" из промышленного города Гельзенкирхен провело опрос среди болельщиков о том, будут ли они ходить на матчи "Шахтера" в еврокубках, если эти поединки пройдут на местной "Фелтинс-Арене".
Болельщики положительно отнеслись к этой инициативе, после чего "Шальке 04" направил "горнякам" официальное предложение выступать в Гельзенкирхене. В немецком клубе отметили, что оба города — Донецк и Гельзенкирхен — имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и общества. Помимо этого немецкий город активно помогает украинским беженцам. Реакция "Шахтера" на это предложение пока не известна.
"Фелтинс-Арена" была открыта в 2001 году. Она вмещает больше 62 тысяч зрителей. "Шальке 04" этот сезон проводит во втором дивизионе чемпионата Германии по футболу.
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