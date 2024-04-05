Немецкий клуб предложил Шахтеру переехать на свой стадион

Болельщики на "Фелтинс-Арене" во время матча. Фото: instagram.com/s04/

Руководство украинского футбольного клуба "Шахтер" еще не решило, где команда будет играть еврокубковые матчи. По регламенту УЕФА, "горняки" не смогут делать это в Украине.

Приоритетным вариантом для проведения поединков является Германия, где у "Шахтера" появилось выгодное предложение, сообщает Sportbuzzer.

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Футболисты "Шальке 04" перед болельщиками. Фото: instagram.com/s04/

Предложение от "Шальке 04"

Еще недавно появилась информация о том, что "Шахтер" будет выступать в немецком Гамбурге, однако "горняки" получили другой запрос из Германии. Руководство клуба "Шальке 04" из промышленного города Гельзенкирхен провело опрос среди болельщиков о том, будут ли они ходить на матчи "Шахтера" в еврокубках, если эти поединки пройдут на местной "Фелтинс-Арене".

Вход на стадион "Шальке 04". Фото: instagram.com/s04/

Болельщики положительно отнеслись к этой инициативе, после чего "Шальке 04" направил "горнякам" официальное предложение выступать в Гельзенкирхене. В немецком клубе отметили, что оба города — Донецк и Гельзенкирхен — имеют общие корни в шахтерских традициях и характеризуются глубоким чувством истории и общества. Помимо этого немецкий город активно помогает украинским беженцам. Реакция "Шахтера" на это предложение пока не известна.

"Фелтинс-Арена" была открыта в 2001 году. Она вмещает больше 62 тысяч зрителей. "Шальке 04" этот сезон проводит во втором дивизионе чемпионата Германии по футболу.

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