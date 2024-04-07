Шахтер набрал ход и без проблем выиграл у Руха — видео

Бондаренко стал автором дубля. Фото: "Шахтер"

В 23-м туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" в качестве номинальных хозяев принимал на "Львов Арене" "Рух". Это был центральный матч тура.

Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" — "Рух"

"Рух" проиграл матч еще в начале матчу, когда провалил первый 20 минут и пропустил два гола. "Горнякам" удалось открыть счет на 8-й минуте. После паса Траоре Зубков пяткой отыграл на Бондаренко и тот пробил под ближнюю штангу ворот

На 16-й минуте Бондаренко свободно передвигался на правом фланге и нанес точный дальний удар под штангу ворот — 2:0.

После второго гола "Рух" пришел в себя и начал показывать признаки жизни. Под конец тайма львовянам даже удалось отквитать один мяч. Таллес на правом фланге красиво закрутил в дальний угол ворот — 2:1.

Во втором тайме "Шахтер" контролировал игру. Иногда они давали "Руху" возможность атаковать, но у молодых львовян тряслись ноги, чтобы агрессивно атаковать соперника.

Финальный гол "Шахтер" забил на 76-й минуте. Азаров пробил из левого фланга штрафной и Ледвий отбил мяч, но первым на добивании был Зубков — 3:1.

"Шахтер" — "Рух" — 3:1

Голы: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 — Таллес, 36

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Степаненко (Назарина, 87) — Зубков (Марлон, 78), Бондаренко, Судаков, Кевин (Эгиналду, 46, Швед, 57) — Траоре (Сикан, 57).

"Рух": Ледвий — Сыч, Слюбик, Холод, Лях (Притула, 60) — Пастух, Дидик, Таллес (Джурабаев, 85) — Квасница (Рунич, 69), Федор (Теслюка, 84), Плюман (Клайвер, 85).

Предупреждения: Кевин — Сыч, Дидик, Таллес

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