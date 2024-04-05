Неймар рассказал о завершении карьеры и прокомментировал хейт из-за лишнего веса
Лидер сборной Бразилии Неймар уже обдумывает свой следующий шаг в карьере. Он рассказал, когда планирует "повесить бутсы" на гвоздь.
Бразилец планирует завершить карьеру в своем родном клубе, сообщает O Globo.
В августе 2023 года Неймар перешел из "ПСЖ" в саудовский клуб "Аль-Хиляль", однако успел провести на поле только пять матчей. После этого 23-летний форвард получил тяжелую травму, из-за которой сможет вернуться на поле только осенью.
Завершение карьеры и лишний вес
Недавно Неймар был почетным гостем на финале Кампеонато Паулиста между "Сантосом" и "Палмейрасом", который выиграла бывшая команда. Футболист поучаствовал в праздничной церемонии, присутствовал в раздевалке своей бывшей команды и провел встречу с президентом клуба.
Болельщики "Сантоса" напомнили бразильцу, что он пообещал вернуться в клуб в конце карьеры. Неймар подтвердил, что планирует этот шаг, как только у него закончится контракт с "Аль-Хилялем" летом 2025 года.
Также Неймар прокомментировал, что у него действительно есть проблема лишнего веса. Это произошло из-за травмы. Бразилец был вынужден вести малоподвижный образ жизни, однако форвард уже решает эту проблему. Неймар вернулся к тренировкам и активно работает в спортивном зале.
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