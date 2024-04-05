Неймар розповів про завершення кар'єри та прокоментував хейт через зайву вагу

Неймар займається спортом. Фото: instagram.com/neymarjr/

Лідер збірної Бразилії Неймар вже обмірковує свій наступний крок у кар'єрі. Він розповів, коли планує повісити бутси на цвях.

Бразилець планує завершити кар'єру у своєму рідному клубі, повідомляє O Globo.

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У серпні 2023 року Неймар перейшов із "ПСЖ" до саудівського клубу "Аль-Хіляль", проте встиг провести на полі лише п'ять матчів. Після цього 23-річний форвард отримав тяжку травму, через яку зможе повернутися на поле лише восени.

Неймар на стадіоні "Сантоса". Фото: instagram.com/neymarjr/

Завершення кар'єри та зайва вага

Нещодавно Неймар був почесним гостем на фіналі Кампеонато Пауліста між "Сантосом" та "Палмейрасом", який виграла колишня команда. Футболіст взяв участь у святковій церемонії, був у роздягальні своєї колишньої команди та провів зустріч із президентом клубу.

Уболівальники "Сантоса" нагадали бразильцеві, що він пообіцяв повернутися до клубу наприкінці кар'єри. Неймар підтвердив, що планує цей крок, як тільки він закінчить контракт з "Аль-Хілялем" влітку 2025 року.

Також Неймар прокоментував, що він дійсно має проблему зайвої ваги. Це сталося через травму. Бразилець був змушений вести малорухливий спосіб життя, проте форвард розв'язує цю проблему. Неймар повернувся до тренувань та активно працює у спортивному залі.

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