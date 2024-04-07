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За Рух против Шахтера сыграл самый молодой дебютант в истории клуба

7 апреля 2024 23:35
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Агабекян Карен
редактор
За Рух против Шахтера сыграл самый молодой дебютант в истории клуба
Футболист "Руха" Мухаммад Джурабаев. Фото: ffl.org.ua
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 23-м туре Украинской премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл львовский "Рух". У номинальных гостей было немного шансов победить, но они смогли войти в историю.

В конце матча с "Шахтером" на поле в составе "Руха" появился самый молодой футболист в истории клуба за время выступлений в УПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Мухаммад Джурабаев
Футболист "Руха" Мухаммад Джурабаев. Фото: "Рух"

Самый молодой игрок "Руха"

На 85-й минуте на поле в составе "Руха" появился полузащитник Мухаммад Джурабаев, заменивший бразильца Таллеса.

Джурабаев родился в феврале 2008 года и на момент выхода на поле ему было 16 лет.

Выход на поле 16-летнего игрока прокомментировал главный тренер клуба Виталий Пономарев.

"Стратегия клуба — доверять своим воспитанникам, и мы продолжим двигаться в этом направлении. Мухаммад Джурабаев отлично проявил себя в тренировочном процессе. Он ответственный парень и очень профессионально себя ведет, несмотря на свой молодой возраст. Тренерский штаб решил дать Мухаммаду возможность дебютировать за первую команду, и это не искусственный выход, а он действительно заслужил это своей плодотворной и усердной работой. В то же время это хорошая мотивация для других воспитанников Академии "Руха", — сказал Пономарев, слова которого привела пресс-служба "Руха".

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ФК Шахтер
УПЛ
Рух Львов
Мухаммад Джурабаев

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