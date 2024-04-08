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Рекорд Усейна Болта побил 16-летний школьник с травмой

8 апреля 2024 21:43
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Рекорд Усейна Болта побил 16-летний школьник с травмой
Усейн Болт. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Рекорд легендарного Усейна Болта в беге на 400 метров, который держался 22 года, был побит. Превзошел достижение земляка 16-летний Никеной Бремвелл.

При этом выступал молодой человек после травмы, передает Новини.LIVE.

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Ежегодный турнир по легкой атлетике среди стран по Карибскому бассейну прошел в столице Гренады. 16-летний школьник из Ямайки Никекой Бремвелл прошел дистанцию в 400 метров за 47,26 секунды, а это на 0,07 секунд лучше, чем рекорд Уэйна Болта, который тот установил в 2002 году.

Такой результат принес молодому спортсмену золотую медаль на Играх Карифт среди юниоров до 17 лет. Бремвелл оторвался от второго места на 0,70 секунды.

Травма не помешала рекорду

Стоит отметить, что мировой рекорд был обновлен Бремвеллом после того, как получил травму подколенного сухожилия. После ее получения он полностью не восстановился, то есть можно представить, что без травмы он бы продемонстрировал еще лучший результат.

После прохождения дистанции Бремвелл отметил, что долгое время стремился побить этот рекорд, поэтому у него не было времени думать о своей травме. Он рад, что смог приехать на этот турнир и добиться своей главной цели, которую поставил перед собой прошлым летом.

Добавим, что Усэйн Болт на сегодняшний день продолжает удерживать 2 рекорда мирового уровня. На ЧМ-2009 он установил их на дистанциях в 100 и 200 метров. Первую дистанцию он пробежал за 9,58 секунды, а вторую за 19,19 секунды.

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