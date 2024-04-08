Рекорд Усейна Болта побил 16-летний школьник с травмой

Усейн Болт. Фото: Reuters

Рекорд легендарного Усейна Болта в беге на 400 метров, который держался 22 года, был побит. Превзошел достижение земляка 16-летний Никеной Бремвелл.

При этом выступал молодой человек после травмы, передает Новини.LIVE.

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Ежегодный турнир по легкой атлетике среди стран по Карибскому бассейну прошел в столице Гренады. 16-летний школьник из Ямайки Никекой Бремвелл прошел дистанцию в 400 метров за 47,26 секунды, а это на 0,07 секунд лучше, чем рекорд Уэйна Болта, который тот установил в 2002 году.

16-year-old Jamaican Nickecoy Bramwell приключен из Usain Bolt's Under-17 400m record. Jamaica is just so dominant at sprinting. pic.twitter.com/GSpNQYjZN5 — Ben White (@speedofwhite) 5 апреля 2024

Такой результат принес молодому спортсмену золотую медаль на Играх Карифт среди юниоров до 17 лет. Бремвелл оторвался от второго места на 0,70 секунды.

Травма не помешала рекорду

Стоит отметить, что мировой рекорд был обновлен Бремвеллом после того, как получил травму подколенного сухожилия. После ее получения он полностью не восстановился, то есть можно представить, что без травмы он бы продемонстрировал еще лучший результат.

После прохождения дистанции Бремвелл отметил, что долгое время стремился побить этот рекорд, поэтому у него не было времени думать о своей травме. Он рад, что смог приехать на этот турнир и добиться своей главной цели, которую поставил перед собой прошлым летом.

Nickecoy Bramwell Jamaica hatched jeho ім'я до анналів дорожки і поля історії з jaw-dropping performance na 51st Carifta Games на Kirani James Athletics Stadium в St. Джордж, Гренада. He obliterated Usain Bolt's long-standing record в the Boys… pic.twitter.com/Jqw5UOU7yn — Track Spice 🌶️ (@trackspice) 31 марта, 2024

Добавим, что Усэйн Болт на сегодняшний день продолжает удерживать 2 рекорда мирового уровня. На ЧМ-2009 он установил их на дистанциях в 100 и 200 метров. Первую дистанцию он пробежал за 9,58 секунды, а вторую за 19,19 секунды.

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