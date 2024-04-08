Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки

Зинченко и тренер "Арсенала" Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Бывший футболист английского "Тоттенхэма" Серж Орье раскритиковал защитника "Арсенала" Александра Зинченко. Недавно украинский футболист заверил, что пойдет на фронт, если получит повестку.

Орье посоветовал Зинченко не дожидаться звонка из ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 90min.

Читайте также:

Футболист турецкого "Галатасарая" Серж Орье грубо прокомментировал слова Александра Зинченко о патриотизме и готовности присоединиться к ВСУ. Ивуарийский футболист заявил, что украинец должен проявить инициативу и самостоятельно вернуться в страну, чтобы стать частью армии.

Александр Зинченко в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что сказал Орье про Зинченко

"Тоттенхэм" и "Арсенал" считаются принципиальными соперниками. Матчи этих команд в английской Премьер-лиге получаются бескомпромиссными и эмоциональными. Серж Орье вывел это противостояние на новый уровень, хотя давно не играет в АПЛ.

"Отправляйся прямо сейчас, заканчивай свое представление. Никто не должен тебе звонить. Доброволец не нуждается в вызове. Давай, чемпион, сделай это", — написал Орье в Snapchat.

Цитата Орье. Фото: скриншот Snapchat

Реакция Александра Зинченко на слова Сержа Орье пока неизвестна.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере.

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.