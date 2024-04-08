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Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки

8 апреля 2024 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки
Зинченко и тренер "Арсенала" Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист английского "Тоттенхэма" Серж Орье раскритиковал защитника "Арсенала" Александра Зинченко. Недавно украинский футболист заверил, что пойдет на фронт, если получит повестку.

Орье посоветовал Зинченко не дожидаться звонка из ТЦК, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на 90min

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Александр Зинченко
Александр Зинченко в матче против "Брайтона". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Что сказал Орье про Зинченко 

"Тоттенхэм" и "Арсенал" считаются принципиальными соперниками. Матчи этих команд в английской Премьер-лиге получаются бескомпромиссными и эмоциональными. Серж Орье вывел это противостояние на новый уровень, хотя давно не играет в АПЛ. 

"Отправляйся прямо сейчас, заканчивай свое представление. Никто не должен тебе звонить. Доброволец не нуждается в вызове. Давай, чемпион, сделай это", — написал Орье в Snapchat. 

Александр Зинченко
Цитата Орье. Фото: скриншот Snapchat

Реакция Александра Зинченко на слова Сержа Орье пока неизвестна. 

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