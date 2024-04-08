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Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки

8 квітня 2024 11:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки
Зінченко та тренер "Арсеналу" Артета. Фото: Reuters/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній футболіст англійського "Тоттенгема" Серж Ор'є розкритикував захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка. Нещодавно український футболіст запевнив, що йтиме на фронт, якщо отримає повістку.

Ор'є порадив Зінченку не чекати дзвінка з ТЦК, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на 90min.

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Олександр Зінченко
Олександр Зінченко у матчі проти "Брайтона". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Що сказав Ор'є про Зінченка

"Тоттенгем" та "Арсенал" вважаються принциповими суперниками. Матчі цих команд в англійській Прем'єр-лізі виходять безкомпромісними та емоційними. Серж Ор'є вивів це протистояння на новий рівень, хоча давно не грає в АПЛ.

"Вирушай прямо зараз, закінчуй свою виставу. Ніхто не повинен тобі дзвонити. Доброволець не потребує виклику. Давай, чемпіон, зроби це", — написав Ор'є в Snapchat.

Олександр Зінченко
Цитата Ор'є. Фото: скриншот Snapchat

Реакція Олександра Зінченка на слова Сержа Ор'є наразі невідома.

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війна
спорт
футбол
Олександр Зінченко
Арсенал
мобілізація

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