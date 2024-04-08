Рекорд Усейна Болта побив 16-річний школяр з травмою

Усейн Болт. Фото: Reuters

Рекорд легендарного Усейна Болта у бігу на 400 метрів, який тримався 22 роки, був побитий. Перевершив досягнення земляка 16 річний Нікеной Бремвелл.

При цьому виступав юнак після травми, передає Новини.LIVE.

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Щорічний турнір із легкої атлетики серед країн з Карибського басейну відбувся у столиці Гренади. 16-річний школяр з Ямайки Нікекой Бремвелл подолав дистанцію в 400 метрів за 47,26 секунд, а це на 0,07 секунд краще, ніж рекорд Усейна Болта, який той встановив у 2002 році.

16-year-old Jamaican Nickecoy Bramwell took out Usain Bolt's Under-17 400m record. Jamaica is just so dominant at sprinting. pic.twitter.com/GSpNQYjZN5 — Ben White (@speedofwhite) April 5, 2024

Такий результат приніс молодому спортсмену золоту медаль на Іграх Карифт серед юніорів до 17 років. Бремвел відірвався від другого місця на 0,70 секунди.

Травма не завадила рекорду

Варто зазначити, що світовий рекорд було оновлено Бремвеллом після того, як він отримав травму підколінного сухожилля. Після її здобуття він повністю не відновився, тобто можна уявити що без травми він би продемонстрував ще кращий результат.

Після проходження дистанції Бремвелл зазначив, що довгий час прагнув побити цей рекорд, тому у нього не було часу думати про свою травму. Він радий, що зміг приїхати на цей турнір та досягти своєї головної мети, яку поставив перед собою минулого літа.

Nickecoy Bramwell of Jamaica has etched his name into the annals of track and field history with a jaw-dropping performance at the 51st Carifta Games at the Kirani James Athletics Stadium in St. George’s, Grenada. He obliterated Usain Bolt’s long-standing record in the Boys… pic.twitter.com/Jqw5UOU7yn — Track Spice 🌶️ (@trackspice) March 31, 2024

Додамо, що Усейн Болт на сьогодні продовжує утримувати 2 рекорди світового рівня. На ЧС-2009 він встановив їх на дистанціях 100 та 200 метрів. Першу дистанцію він пробіг за 9,58 секунди, а другу за 19,19 секунди.

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