Динамо летом будет продавать Шапаренко
Киевское "Динамо" не будет удерживать своего лидера Николая Шапаренко. Игрока попытаются продать летом.
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.
"Динамо" попытается продать Шапаренко
По информации источника, "Динамо" имеет действующий контракт с Шапаренко до 30 июня 2026 года. Это подтвердил президент клуба Игорь Суркис.
В клубе готовы в летнее трансферное окно вести переговоры о трансфере Шапаренко.
"Потенциальным покупателям придется вести переговоры с "Динамо". "Динамо" ждет, что летом будут предложения по игроку", — сказал Цыганык.
Также журналист отметил, что Шапаренко мечтает поиграть в топовом чемпионате и клуб готов его отпустить за адекватную сумму. Футболист также будет участвовать в переговорном процессе.
25-летний Шапаренко в текущем сезоне в 19 матчах за "Динамо" забил три мяча и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 6 млн евро.
Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника.
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