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Динамо летом будет продавать Шапаренко

8 апреля 2024 22:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо летом будет продавать Шапаренко
Николай Шапаренко в матче с ЛНЗ. Фото: "Динамо" Киев
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Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" не будет удерживать своего лидера Николая Шапаренко. Игрока попытаются продать летом.

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире авторской программы на YouTube.

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По информации источника, "Динамо" имеет действующий контракт с Шапаренко до 30 июня 2026 года. Это подтвердил президент клуба Игорь Суркис.

В клубе готовы в летнее трансферное окно вести переговоры о трансфере Шапаренко.

"Потенциальным покупателям придется вести переговоры с "Динамо". "Динамо" ждет, что летом будут предложения по игроку", — сказал Цыганык.

Также журналист отметил, что Шапаренко мечтает поиграть в топовом чемпионате и клуб готов его отпустить за адекватную сумму. Футболист также будет участвовать в переговорном процессе.

25-летний Шапаренко в текущем сезоне в 19 матчах за "Динамо" забил три мяча и сделал пять ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 6 млн евро.

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

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Футбол трансферы
Николай Шапаренко

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