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Динамо снова потеряло очки и отдаляется от чемпионства

8 апреля 2024 17:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо снова потеряло очки и отдаляется от чемпионства
Гравці "Динамо" Київ після першого голу Ярмоленка. Фото: "Динамо"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 23 тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло против черкасского ЛНЗ. В этом матче после травмы вернулся Виталий Буяльский.

Однако победу киевлянам добыть не удалось, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" активно начало матч в надежде на быстрый гол и их тактика снова дала плоды. На 15-й минуте Шапаренко в центральном круге отобрал мяч у Рыбалки, после чего скинул на Бражко, тот перевел на Ваната, который отдал в штрафную на Ярмоленко, а Андрей перебросил голкипера.

После забитого мяча "Динамо" слишком успокоилось, поверив в свои силы, а ЛНЗ ждал момента. На 40-й минуте Рыбалка закрутил подачу углового с левого фланга во вратарский, где Нещерет пропустил мяч мимо рук на дальнюю штангу, а Салиху ее замкнул.

Весь второй тайм "Динамо" атаковало, но ничего не получалось. Иногда сами игроки ЛНЗ дарили моменты для забитого мяча, но киевляне раз за разом теряли шансы.

"Динамо" — ЛНЗ — 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 — Салиху, 40

 

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 78) — Бражко (Пономаренко, 84), Андриевский (Буяльский, 78) — Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаев — Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк (Насонов, 69) — Бойко, Рыбалка (Эйнел, 59), Яшари — Молло (Хобленко, 46), Наумец (Г. Пасич, 59).

Предупреждения: Вивчаренко, Дячук, Дубинчак — Бойко, Рыбалка, Стасюк, Яшари, Норенков, Тилль, Кучеренко

Напомним, Шапаренко и другие игроки "Динамо" посетили гендерную вечеринку своего одноклубника. 

Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере. 

За "Рух" против "Шахтера" сыграл самый молодой дебютант в истории клуба. 

Зинченко посоветовали мобилизоваться в армию до официального получения повестки.

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

футбол
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ЛНЗ

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