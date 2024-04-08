Динамо знову втратило очки і віддаляється від чемпіонства

Гравці "Динамо" Київ після першого голу Ярмоленка. Фото: "Динамо"

У рамках 23 туру чемпіонату України київське "Динамо" зіграло проти черкаського ЛНЗ. У цьому матчі після травми повернувся Віталій Буяльський.

Проте перемоги киянам здобути не вдалося, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Динамо" — ЛНЗ

"Динамо" активно розпочало матч у надії на швидкий гол і їхня тактика знову дала плоди. На 15-й хвилині Шапаренко у центральному колі відібрав м'яч у Рибалки, після чого скинув на Бражка, той перевів на Ваната, який віддав у штрафний майданчик на Ярмоленка, а Андрій перекинув голкіпера.

Після забитого м'яча "Динамо" надто заспокоїлося, повіривши у свої сили, а ЛНЗ чекав на момент. На 40-й хвилині Рибалка закрутив подачу кутового з лівого флангу у воротарський, де Нещерет пропустив м'яч повз руки на дальню штангу, а Саліху її замкнув.

Весь другий тайм "Динамо" атакувало, але нічого не виходило. Іноді самі гравці ЛНЗ дарували моменти для забитого м'яча, але кияни щоразу втрачали шанси.

"Динамо" — ЛНЗ — 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 — Саліху, 40

"Динамо": Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 78) — Бражко (Пономаренко, 84), Андріївський (Буяльський, 78) — Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко — Норенков, Ковальов, Муравський, Саліху, Стасюк (Насонов, 69) — Бойко, Рибалка (Ейнел, 59), Яшарі — Молло (Хобленко, 46), Наумець (Г. Пасіч, 59).

Попередження: Вівчаренко, Дячук, Дубінчак — Бойко, Рибалка, Стасюк, Яшарі, Норенков, Тілль, Кучеренко

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