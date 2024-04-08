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Динамо влітку продаватиме Шапаренка

8 квітня 2024 22:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо влітку продаватиме Шапаренка
Микола Шапаренко у матчі з ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ
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Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" не утримуватиме свого лідера Миколу Шапаренка. Гравця намагатимуться продати влітку.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі авторської програми на YouTube.

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За інформацією джерела, "Динамо" має контракт із Шапаренком, який чинний до 30 червня 2026 року. Це підтвердив президент клубу Ігор Суркіс.

У клубі готові у літнє трансферне вікно вести переговори про трансфер Шапаренка.

"Потенційним покупцям доведеться вести переговори з "Динамо". "Динамо" чекає, що влітку будуть пропозиції щодо гравця", — сказав Циганик.

Також журналіст зазначив, що Шапаренко мріє пограти у топовому чемпіонаті й клуб готовий його відпустити за адекватну суму. Футболіст також братиме участь у переговорному процесі.

25-річний Шапаренко цього сезону в 19 матчах за "Динамо" забив три м'ячі та зробив п'ять асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 6 млн євро.

Нагадаємо, Шапаренко та інші гравці "Динамо" відвідали гендерну вечірку свого одноклубника.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

За "Рух" проти "Шахтаря" зіграв наймолодший дебютант в історії клубу.

Зінченку порадили мобілізуватися до армії до офіційного отримання повістки.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленку і готується до складних переговорів.

футбол
Динамо
Футбол трансфери
Микола Шапаренко

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