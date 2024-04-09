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Миколенко перейдет из Эвертона в известный клуб — детали

9 апреля 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Миколенко перейдет из Эвертона в известный клуб — детали
Виталий Миколенко во время матча. Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Футболист английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко начнет следующий сезон в другой команде. В его услугах заинтересованы сразу несколько европейских клубов. 

"Эвертон" будет вынужден продать Миколенко и еще несколько футболистов, сообщает Daily Mail.

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Контракт украинского футболиста английского "Эвертона" Виталия Миколенко рассчитан до лета 2026 года. Однако 24-летний футболист может покинуть стадион "Гудисон парк" гораздо раньше по причинам, которые не зависят от "ирисок". 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/mikola_16/

Трансфер Миколенко

"Эвертону" предстоит борьба за выживание в конце нынешнего сезона. С команды Шона Дайча уже несколько раз снимали баллы за нарушение финансового fair-play. После 32 туров АПЛ "Эвертон" от зоны вылета отделяют всего два очка, хотя у команды есть матч в запасе. Если "ирискам" не удастся сохранить прописку в элитном дивизионе, многие футболисты команды будут выставлены на трансфер. 

Среди них окажется и Миколенко. Украинец проводит хороший сезон, за прогрессом Виталия наблюдают представители сразу нескольких клубов. В Англии Виталием интересуются "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон". В Италии Миколенко интересуется "Рома", а в Германии на футболиста обратила внимание дортмундская "Боруссия". 

Ориентировочная трансферная стоимость украинского защитника составляет 28 млн евро. В этом сезоне Миколенко сыграл за "Эвертон" 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и несколько раз был включен в "Команду недели" АПЛ. 

В следующем туре "Эвертон" сыграет на выезде с "Челси". 

Напомним, "Динамо" летом будет продавать Шапаренко. 

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Виталий Миколенко

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