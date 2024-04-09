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Миколенко перейде з Евертона до відомого клубу — деталі

9 квітня 2024 08:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Миколенко перейде з Евертона до відомого клубу — деталі
Віталій Миколенко під час матчу. Фото: instagram.com/mikola_16/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко розпочне наступний сезон в іншій команді. У його послугах зацікавлені одразу декілька європейських клубів.

"Евертон" буде змушений продати Миколенка та ще деяких футболістів, повідомляє Daily Mail.

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Контракт українського гравця англійського "Евертона" Віталія Миколенка розрахований до літа 2026 року. Проте 24-річний футболіст може залишити стадіон "Гудісон парк" набагато раніше через причини, які не залежать від "ірисок".

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/mikola_16/

Трансфер Миколенка

"Евертона" чекає боротьба за виживання наприкінці нинішнього сезону. З команди Шона Дайча вже двічі разів знімали бали за порушення фінансового fair-play. Після 32 турів АПЛ "Евертон" від зони вильоту відокремлюють лише два очки, хоча команда має матч у запасі. Якщо "ірискам" не вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні, багато футболістів команди буде виставлено на трансфер.

Серед них виявиться і Миколенко. Українець проводить гарний сезон, за прогресом Віталія спостерігають представники кількох клубів. В Англії Віталієм цікавляться "Ньюкасл" та "Вулвергемптон". В Італії до гравця має інтерес "Рома", а у Німеччині на футболіста звернула увагу дортмундська "Боруссія".

Орієнтовна трансферна вартість українського захисника становить 28 млн євро. Цього сезону Миколенко зіграв за "Евертон" 28 матчів у всіх турнірах, забив два голи й декілька разів був включений до "Команди тижня" АПЛ.

У наступному турі "Евертон" зіграє на виїзді з "Челсі".

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спорт
футбол
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Футбол трансфери
Віталій Миколенко

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