Миколенко перейде з Евертона до відомого клубу — деталі
Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко розпочне наступний сезон в іншій команді. У його послугах зацікавлені одразу декілька європейських клубів.
"Евертон" буде змушений продати Миколенка та ще деяких футболістів, повідомляє Daily Mail.
Контракт українського гравця англійського "Евертона" Віталія Миколенка розрахований до літа 2026 року. Проте 24-річний футболіст може залишити стадіон "Гудісон парк" набагато раніше через причини, які не залежать від "ірисок".
Трансфер Миколенка
"Евертона" чекає боротьба за виживання наприкінці нинішнього сезону. З команди Шона Дайча вже двічі разів знімали бали за порушення фінансового fair-play. Після 32 турів АПЛ "Евертон" від зони вильоту відокремлюють лише два очки, хоча команда має матч у запасі. Якщо "ірискам" не вдасться зберегти прописку в елітному дивізіоні, багато футболістів команди буде виставлено на трансфер.
Серед них виявиться і Миколенко. Українець проводить гарний сезон, за прогресом Віталія спостерігають представники кількох клубів. В Англії Віталієм цікавляться "Ньюкасл" та "Вулвергемптон". В Італії до гравця має інтерес "Рома", а у Німеччині на футболіста звернула увагу дортмундська "Боруссія".
Орієнтовна трансферна вартість українського захисника становить 28 млн євро. Цього сезону Миколенко зіграв за "Евертон" 28 матчів у всіх турнірах, забив два голи й декілька разів був включений до "Команди тижня" АПЛ.
У наступному турі "Евертон" зіграє на виїзді з "Челсі".
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