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Цыганков не согласился подписать новый контракт с Жироной

9 апреля 2024 16:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков не согласился подписать новый контракт с Жироной
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков получил предложение от "Жироны" о продлении контракта. Однако футболист пока не решил, где продолжит карьеру. 

"Жирона" хочет улучшить условия контракта Цыганкова, сообщил журналист Игорь Цыганык

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Руководство "Жироны" и тренерский штаб команды довольны выступлением Виктора Цыганкова. Каталонцы знают об интересе к украинцу со стороны других клубов и хотят удержать его на "Монтиливи" еще хотя бы на один сезон. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков с собакой Лаки. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Предложение для Цыганкова 

Контракт украинского полузащитника с "Жироной" действует до лета 2027 года. Однако каталонский клуб предложил Цыганкова продлить соглашение на улучшенных условиях. Виктор отложил решение этого вопроса до конца сезона. Он объяснил свои действия тем, что хочет сосредоточиться на игре в оставшихся матчах сезона и подготовке к Евро-2024. 

Согласно утверждению журналиста, Цыганков понимает, что летом ему могут поступить предложения от других клубов. Он хочет играть в команде, которая регулярно борется за трофеи. Именно поэтому Виктор не спешит принимать предложение "Жироны". 

В сезоне 2023/2024 Цыганков сыграл за каталонскую команду 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. 

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