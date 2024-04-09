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Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в Динамо — что известно

9 апреля 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в Динамо — что известно
Андрей Ярмоленко в матче с ЛНЗ. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко уже в ближайшие годы может установить рекорд результативности в украинской Премьер-лиге. Лидер "Динамо" продолжает приближаться к рекорду Сергея Реброва. 

Ярмоленко забил очередной важный гол в карьере, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В 23 туре УПЛ "Динамо" не сумело обыграть дома ЛНЗ. Единственный гол в составе киевской команды забил Андрей Ярмоленко. Опытный полузащитник впервые после возвращения в строй вышел на поле в основном составе, провел в игре 60 минут и снова отличился результативным действием. 

Шовковский и Ярмоленко
Шовковский и Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Рекорд Реброва уже на горизонте

Гол Ярмоленко в ворота ЛНЗ стал для Андрея 143 во всех турнирах за "Динамо". Таким образом, 34-летний футболист опередил Максима Шацких и вышел на чистое второе место в истории лучших бомбардиров клуба. До рекорда Сергея Реброва форварду осталось 20 голов. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко упустил момент во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Если добавить 46 голов Ярмоленко за сборную Украины, то в активе Андрея будет 189 мячей. Ровно столько же голов у нынешнего тренера "сине-желтых" Сергея Реброва. Капитан национальной сборной остановился в шаге от того, чтобы выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров украинского футбола. 

В сезоне 2023/2024 Ярмоленко провел за "Динамо" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. В следующем матче "Динамо" сыграет на выезде с "Александрией". 

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Сергей Ребров
Андрей Ярмоленко
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