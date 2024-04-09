Ярмоленко превзойдет рекорд Реброва в Динамо — что известно
Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко уже в ближайшие годы может установить рекорд результативности в украинской Премьер-лиге. Лидер "Динамо" продолжает приближаться к рекорду Сергея Реброва.
Ярмоленко забил очередной важный гол в карьере, сообщает портал Новини.LIVE.
В 23 туре УПЛ "Динамо" не сумело обыграть дома ЛНЗ. Единственный гол в составе киевской команды забил Андрей Ярмоленко. Опытный полузащитник впервые после возвращения в строй вышел на поле в основном составе, провел в игре 60 минут и снова отличился результативным действием.
Рекорд Реброва уже на горизонте
Гол Ярмоленко в ворота ЛНЗ стал для Андрея 143 во всех турнирах за "Динамо". Таким образом, 34-летний футболист опередил Максима Шацких и вышел на чистое второе место в истории лучших бомбардиров клуба. До рекорда Сергея Реброва форварду осталось 20 голов.
Если добавить 46 голов Ярмоленко за сборную Украины, то в активе Андрея будет 189 мячей. Ровно столько же голов у нынешнего тренера "сине-желтых" Сергея Реброва. Капитан национальной сборной остановился в шаге от того, чтобы выйти на чистое первое место в списке лучших бомбардиров украинского футбола.
В сезоне 2023/2024 Ярмоленко провел за "Динамо" 10 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. В следующем матче "Динамо" сыграет на выезде с "Александрией".
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