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Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в Динамо — що відомо

9 квітня 2024 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в Динамо — що відомо
Андрій Ярмоленко у матчі з ЛНЗ. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вже найближчими роками може встановити рекорд результативності в українській Прем'єр-лізі. Лідер "Динамо" продовжує наближатися до рекорду Сергія Реброва.

Ярмоленко забив черговий важливий гол у кар'єрі, повідомляє портал Новини.LIVE. 

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У 23 турі УПЛ "Динамо" не зуміло обіграти вдома ЛНЗ. Єдиний гол у складі київської команди забив Андрій Ярмоленко. Досвідчений півзахисник вперше після повернення в дію вийшов на поле в основному складі, провів у грі 60 хвилин і знову відзначився результативною дією.

Шовковський та Ярмоленко
Шовковський та Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Рекорд Реброва вже на горизонті

Гол Ярмоленка у ворота ЛНЗ став для Андрія 143 у всіх турнірах за "Динамо". Таким чином, 34-річний футболіст випередив Максима Шацьких та вийшов на чисте друге місце в історії найкращих бомбардирів клубу. До рекорду Сергія Реброва форварду залишилось 20 голів.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко змарнував момент під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Якщо додати 46 голів Ярмоленка за збірну України, то в активі Андрія буде 189 м'ячів. Рівно стільки ж голів у нинішнього тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва. Капітан національної збірної зупинився за крок від того, щоб вийти на чисте перше місце у списку найкращих бомбардирів українського футболу.

У сезоні 2023/2024 Ярмоленко провів за "Динамо" 10 матчів у всіх турнірах, забив шість голів і зробив дві результативні передачі. У наступному матчі "Динамо" зіграє на виїзді з "Олександрією".

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спорт
футбол
рекорд
Динамо
Сергій Ребров
Андрій Ярмоленко
УПЛ

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