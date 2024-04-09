Довбик поставил условие перед Жироной
Украинский нападающий каталонской "Жироны" Артем Довбик может в летнее трансферное окно остаться в команде. Правда, для этого необходимо выполнить важное условие.
Об этом условии украинский форвард сообщил руководству команды, передает портал ElgolDigital.
Довбик сообщил, где хочет играть
По информации источника, Довбик встретился с руководством клуба и сообщил, что в следующем сезоне хочет играть в команде, которая сыграет в Лиге чемпионов.
Если мнение игрока не изменится, то Довбик может остаться на сезон в "Жироне", которая сейчас занимает третье место в чемпионате Испании и имеет шансы впервые пробиться в Лигу чемпионов.
Отметим, что действующий контракт Довбика с "Жироной" рассчитан до лета 2028 года. Ранее в клубе хотели продать украинца, но попадание в Лигу чемпионов может изменить их планы.
"Жирона" сейчас работает над сохранением своих лидеров. Именно поэтому они предложили Виктору Цыганкову перезаключить контракт на улучшенных условиях.
Довбик в текущем сезоне в 33 матча за "Жирону" забил 17 мячей и сделал семь ассистов.
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