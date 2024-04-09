Довбик поставив умову перед Жироною

Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: скриншот

Український нападник каталонської "Жирони" Артем Довбик може у літнє трансферне вікно залишитись у команді. Щоправда, для цього необхідно виконати важливу умову.

Про цю умову український форвард повідомив керівництву команди, передає портал ElgolDigital.

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За інформацією джерела, Довбик зустрівся з керівництвом клубу та повідомив, що наступного сезону хоче грати у команді, яка зіграє у Лізі чемпіонів.

Якщо думка гравця не зміниться, то Довбик може залишитися на сезон у "Жироні", яка зараз посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії та має шанси вперше пробитися до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що чинний контракт Довбика з "Жироною" розрахований до літа 2028 року. Раніше у клубі хотіли продати українця, але потрапляння до Ліги чемпіонів може змінити їхні плани.

"Жирона" зараз працює над збереженням своїх лідерів. Саме тому вони запропонували Віктору Циганкову переукласти контракт на покращених умовах.

Довбик у поточному сезоні у 33 матчі за "Жирону" забив 17 м'ячів і зробив сім асистів.

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