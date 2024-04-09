Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Довбик поставив умову перед Жироною arrow

Довбик поставив умову перед Жироною

9 квітня 2024 14:39
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Довбик поставив умову перед Жироною
Український форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український нападник каталонської "Жирони" Артем Довбик може у літнє трансферне вікно залишитись у команді. Щоправда, для цього необхідно виконати важливу умову.

Про цю умову український форвард повідомив керівництву команди, передає портал ElgolDigital.

Читайте також:

Довбик повідомив, де хоче грати

За інформацією джерела, Довбик зустрівся з керівництвом клубу та повідомив, що наступного сезону хоче грати у команді, яка зіграє у Лізі чемпіонів.

Якщо думка гравця не зміниться, то Довбик може залишитися на сезон у "Жироні", яка зараз посідає третє місце у чемпіонаті Іспанії та має шанси вперше пробитися до Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що чинний контракт Довбика з "Жироною" розрахований до літа 2028 року. Раніше у клубі хотіли продати українця, але потрапляння до Ліги чемпіонів може змінити їхні плани.

"Жирона" зараз працює над збереженням своїх лідерів. Саме тому вони запропонували Віктору Циганкову переукласти контракт на покращених умовах.

Довбик у поточному сезоні у 33 матчі за "Жирону" забив 17 м'ячів і зробив сім асистів.

Нагадаємо, Миколенко перейде з "Евертона" до відомого клубу — деталі. 

Ярмоленко перевершить рекорд Реброва в "Динамо" — що відомо. 

Роналду можуть надовго дискваліфікувати за спробу нападу на суддю

Рекорд Усейна Болта побив 16-річний школяр з травмою.

Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер.

футбол
Артем Довбик
Ліга чемпіонів
Жирона
українські легіонери (футбол)

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку