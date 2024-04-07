Челсі хоче перехопити Довбика у Барселони, як зробило це з Мудриком та Арсеналом
Тільки стало відомо, що "Барселона" хоче замінити Роберта Левандовського на Артема Довбика, як на українця з'явилися інші претенденти. Особливу увагу до нього виявляють клуби АПЛ.
За інформацією порталу Givemesport, у "Барселони" мають намір перехопити Довбика.
"Барселона" може повторити долю "Арсеналу"
Лондонський "Челсі" запланував на літнє трансферне вікно перехід форварда "Наполі" та збірної Нігерії Віктора Осімхена. Проте клуб має мізерні шанси потрапити до Ліги чемпіонів, і тому підписати нігерійця буде складно. Наразі конкуренцію за гравця виграє "ПСЖ".
Як запасний варіант розглядається форвард "Жирони". Як тільки в "Челсі" зрозуміють, що не зможуть підписати Осімхена, почнуть переговори з Довбиком та його оточенням.
"Челсі" може перехопити Довбика в останній момент, так само, як це зробило з Михайлом Мудриком, який був близьким до переходу в "Арсенал".
Цього сезону Довбик провів за "Жирону" 30 матчів, у яких забив 16 голів і зробив сім гольових передач.
Нагадаємо, Довбик перейде до "Барселони" — що відомо про трансфер
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