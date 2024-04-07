Челсі хоче перехопити Довбика у Барселони, як зробило це з Мудриком та Арсеналом

Форвард "Жирони" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Тільки стало відомо, що "Барселона" хоче замінити Роберта Левандовського на Артема Довбика, як на українця з'явилися інші претенденти. Особливу увагу до нього виявляють клуби АПЛ.

За інформацією порталу Givemesport, у "Барселони" мають намір перехопити Довбика.

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Лондонський "Челсі" запланував на літнє трансферне вікно перехід форварда "Наполі" та збірної Нігерії Віктора Осімхена. Проте клуб має мізерні шанси потрапити до Ліги чемпіонів, і тому підписати нігерійця буде складно. Наразі конкуренцію за гравця виграє "ПСЖ".

Як запасний варіант розглядається форвард "Жирони". Як тільки в "Челсі" зрозуміють, що не зможуть підписати Осімхена, почнуть переговори з Довбиком та його оточенням.

"Челсі" може перехопити Довбика в останній момент, так само, як це зробило з Михайлом Мудриком, який був близьким до переходу в "Арсенал".

Цього сезону Довбик провів за "Жирону" 30 матчів, у яких забив 16 голів і зробив сім гольових передач.

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