Челси хочет перехватить Довбика у Барселоны, как сделало это с Мудриком и Арсеналом

Форвард "Жироны" Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Только стало известно, что "Барселона" хочет заменить Роберта Левандовски на Артема Довбика, как на украинца появились другие претенденты. Особое внимание к нему проявляют клуба АПЛ.

По информации портала Givemesport, у "Барселоны" намерены перехватить Довбика.

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"Барселона" может повторить судьбу "Арсенала"

Лондонский "Челси" запланирован на летнее трансферное окно переход форварда "Наполи" и сборной Нигерии Виктора Осимхена. Однако клуб имеет мизерные шансы попасть в Лигу чемпионов и поэтому подписать нигерийца будет сложно. Сейчас конкуренцию за игрока выигрывает "ПСЖ".

Как запасной вариант рассматривается форвард "Жироны". Как только в "Челси" поймут, что не смогут подписать Осимхена, то начнут переговоры с Довбиком и его окружением.

"Челси" может перехватить Довбика в последний момент также как сделало это с Михаилом Мудриком, который был близок к переходу в "Арсенал".

В текущем сезоне Довбик провел за "Жирону" 30 матчей, в которых забил 16 голов и сделал семь голевых передач.

Напомним, Довбик перейдет в "Барселону" — что известно о трансфере.

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